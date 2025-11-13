مي عمر ترد على منتقدي إطلالة إسعاد يونس بمهرجان القاهرة السينمائي

ردت الفنانة مي عمر، على أحد التعليقات التي انتقدت إطلالة الفنانة إسعاد يونس في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت الأخيرة حذاء كاجوال على بدلة كلاسيك.

وكتبت مي عمر عبر «ستوري» بحسابها على «انستجرام»: «يا ريت نقاد الموضة يبطلوا يقيموا رموزنا الكبار اللي ليهم تاريخ كبير، مش منطقي أبدًا إننا نحكم عليهم على الريد كاربت، خاصة أن ممكن يكون عندهم ظروف صحية أو أسباب تخليهم يختاروا لبس مريح أكثر، الأهم هو تاريخهم وفنهم».

وأضافت: «أستاذة إسعاد يونس رمز حقيقي للبهجة والذوق المصري الأصيل، وجودها في أي مناسبة بيضيف قيمة وفرحة وبهجة».