قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر ترد على منتقدي إطلالة إسعاد يونس بمهرجان القاهرة السينمائي

مى عمر
مى عمر
يمنى عبد الظاهر

ردت الفنانة مي عمر، على أحد التعليقات التي انتقدت إطلالة الفنانة إسعاد يونس في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت الأخيرة حذاء كاجوال على بدلة كلاسيك.

وكتبت مي عمر عبر «ستوري» بحسابها على «انستجرام»: «يا ريت نقاد الموضة يبطلوا يقيموا رموزنا الكبار اللي ليهم تاريخ كبير، مش منطقي أبدًا إننا نحكم عليهم على الريد كاربت، خاصة أن ممكن يكون عندهم ظروف صحية أو أسباب تخليهم يختاروا لبس مريح أكثر، الأهم هو تاريخهم وفنهم».

وأضافت: «أستاذة إسعاد يونس رمز حقيقي للبهجة والذوق المصري الأصيل، وجودها في أي مناسبة بيضيف قيمة وفرحة وبهجة».

الفنانة مي عمر الفنانة إسعاد يونس مهرجان القاهرة السينمائي الريد كاربت أستاذة إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

بالصور

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد