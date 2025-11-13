أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

شهدت السجادة الحمراء هذه الليلة العديد من إطلالات النجمات خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث تألقت النجمات بفساتين مميزة كعادتهن في كل مهرجان باللون الاسود.



واعتمدت أغلب النجمات على اللون الاسود وتنوعت في حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بين مختلف التصميمات التى كان أبرزها الأسود .

ومن ضمنهن النجمة إلهام شاهين التى تألقت بفستان اسود به بعض الدانتيل من منطقة الصدر.

وجاءت النجمة يسرا بفستان اسود لامع خطفت من خلاله الانظار على السجادة الحمراء.

و ارتدت كل من النجمة ميس حمدان و سلمى ابو ضيف وميمى جمال باللون الاسود.



