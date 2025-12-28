إسرائيل تحتجز عنصر بالجهاد الإسلامي لكشف مصير جثمان طيار من الأسرى

أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية ، نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل نفذت عملية احتجاز استهدفت عنصرا ميدانيا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، وذلك في إطار الكشف عن مصير جثمان الطيار الإسرائيلي ران غويلي.

وذكر التقرير أن العملية جرت قبل عدة أيام قرب ما يُعرف بالخط الأصفر، مشيرا إلى أن القوة الخاصة التي نفذتها تعتقد بوجود صلة مباشرة بين المحتجز وملف احتجاز غويلي.

وفي وقت سابق،كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن دور الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في اعتقال مشتبه بهم في إيطاليا بتهمة جمع ملايين اليوروهات لصالح حركة حماس، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إرهابيي حماس وكل من يسعى لإلحاق الأذى بنا لا يجدون ولن يجدوا ملاذاً آمناً، لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية، بما فيها المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، زودت السلطات الإيطالية بمعلومات وأدلة في إطار تحقيق يستهدف بنية حماس التحتية في البلاد، ووفقاً له، فقد اعتقل محمد حانون، وهو شخصية بارزة في قيادة حماس في أوروبا، في إيطاليا.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات الإيطالية القبض على تسعة أشخاص مرتبطين بثلاث منظمات خيرية للاشتباه في جمعهم سبعة ملايين يورو لصالح حركة حماس.

ووفقا للمدعين العامين الإيطاليين، أرسل المشتبه بهم الأموال إلى منظمات مقرها في غزة والضفة الغربية، تنتمي إلى حركة حماس أو تخضع لسيطرتها أو ترتبط بها، ومن بين المقبوض عليهم محمد حنون، الذي وصف بأنه رئيس خلية تابعة لحماس في إيطاليا.

وتستعد حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة لانتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام، في خطوة تهدف إلى إنهاء مرحلة القيادة المؤقتة التي تشكلت عقب استشهاد يحيى السنوار، وإعادة توحيد هرم القيادة داخل الحركة.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام عربية، فإن مجلس الشورى العام لحماس، الذي يضم نحو 50 عضواً من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، يستعد لعقد الانتخابات لاختيار رئيس دائم للمكتب السياسي، بعد قرار حل مجلس القيادة المؤقت الذي أُنشئ في أكتوبر 2024.