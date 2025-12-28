قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تحتجز عنصر بالجهاد الإسلامي لكشف مصير جثمان طيار من الأسرى

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي
فرناس حفظي

أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية ، نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن إسرائيل نفذت عملية احتجاز استهدفت عنصرا ميدانيا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة، وذلك في إطار  الكشف عن مصير جثمان  الطيار الإسرائيلي ران غويلي. 

وذكر التقرير أن العملية جرت قبل عدة أيام قرب ما يُعرف بالخط الأصفر، مشيرا إلى أن القوة الخاصة التي نفذتها تعتقد بوجود صلة مباشرة بين المحتجز وملف احتجاز غويلي.

وفي وقت سابق،كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن دور الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في اعتقال مشتبه بهم في إيطاليا بتهمة جمع ملايين اليوروهات لصالح حركة حماس، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إرهابيي حماس وكل من يسعى لإلحاق الأذى بنا لا يجدون ولن يجدوا ملاذاً آمناً، لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية، بما فيها المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، زودت السلطات الإيطالية بمعلومات وأدلة في إطار تحقيق يستهدف بنية حماس التحتية في البلاد، ووفقاً له، فقد اعتقل محمد حانون، وهو شخصية بارزة في قيادة حماس في أوروبا، في إيطاليا.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات الإيطالية القبض على تسعة أشخاص مرتبطين بثلاث منظمات خيرية للاشتباه في جمعهم سبعة ملايين يورو لصالح حركة حماس.

ووفقا للمدعين العامين الإيطاليين، أرسل المشتبه بهم الأموال إلى منظمات مقرها في غزة والضفة الغربية، تنتمي إلى حركة حماس أو تخضع لسيطرتها أو ترتبط بها، ومن بين المقبوض عليهم محمد حنون، الذي وصف بأنه رئيس خلية تابعة لحماس في إيطاليا.

وتستعد حركة حماس خلال  الأسابيع المقبلة لانتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام، في خطوة تهدف إلى إنهاء مرحلة القيادة المؤقتة التي تشكلت عقب استشهاد يحيى السنوار، وإعادة توحيد هرم القيادة داخل الحركة.

وبحسب  تقارير لوسائل إعلام عربية، فإن مجلس الشورى العام لحماس، الذي يضم نحو 50 عضواً من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، يستعد لعقد الانتخابات لاختيار رئيس دائم للمكتب السياسي، بعد قرار حل مجلس القيادة المؤقت الذي أُنشئ في أكتوبر 2024.

حركة الجهاد الإسلامي مدينة غزة جثمان الطيار الإسرائيلي ران غويلي الخط الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الطواف

دينا أبو الخير: الطواف على كرسي متحرك جائز شرعًا لمن لديه عذر طبي

الدجل

لقيت حجاب في بيتك وخايف من السحر.. أزهري يوضح 10 أشياء للتخلص منها

الأرصاد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس تلك الساعات وبداية العام الجديد

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد