إعلام عبري: نتنياهو سيبلغ ترامب برفض الانتقال للمرحلة الثانية قبل نزع سلاح حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو سيبلغ ترامب رفض إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حماس.

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ولاية فلوريدا لن تقود إلى مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل وجود مصلحة مشتركة لدى الطرفين في الحفاظ على التعاون السياسي بينهما.

وبحسب الصحيفة، يحتاج ترامب إلى نتنياهو من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق غزة وتقديم ذلك كإنجاز سياسي، في حين أن أي مواجهة علنية بين الطرفين لن تخدم نتنياهو على الصعيد الداخلي.