هآرتس: زيارة نتنياهو إلى فلوريدا بلا صدام مع ترامب وتفاهمات محتملة حول غزة

محمود عبد القادر

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ولاية فلوريدا لن تقود إلى مواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل وجود مصلحة مشتركة لدى الطرفين في الحفاظ على التعاون السياسي بينهما.

وبحسب الصحيفة، يحتاج ترامب إلى نتنياهو من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق غزة وتقديم ذلك كإنجاز سياسي، في حين أن أي مواجهة علنية بين الطرفين لن تخدم نتنياهو على الصعيد الداخلي.

 ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول استغلال اللقاء لتحقيق مكاسب سياسية، عبر الحصول على إنجازات مقابل تقديم تنازلات لترامب في ملف غزة.

وترى “هآرتس” أن احتمال نجاح نتنياهو في إقناع ترامب بعدم المضي قدمًا نحو المرحلة التالية من اتفاق غزة يبقى ضعيفًا، رغم ما تصفه إسرائيل بخطورة استمرار حركة حماس في السيطرة على الحكم في القطاع وعدم تخليها عن قوتها العسكرية.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن القيادة الوسطى الأمريكية، التي تشرف على قاعدة كريات غات، تتدخل في مختلف التفاصيل المتعلقة بغزة، وتمارس ضغوطًا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، بدءًا من إدخال شاحنات البضائع وصولًا إلى تجهيز البنية التحتية في رفح لإقامة ما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية”.

وتخلص “هآرتس” إلى أن إسرائيل تشكك بإمكانية نجاح الاتفاق في نهاية المطاف، إلا أن نتنياهو يفضل، وفق التقديرات، أن يفشل الاتفاق لأسباب خارجية، دون أن يحمل شخصيًا مسؤولية هذا الفشل.

