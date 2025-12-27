إيطاليا: اعتقال 9 أشخاص للاشتباه في جمعهم 7 ملايين يورو لحماس

ألقت السلطات الإيطالية القبض على تسعة أشخاص مرتبطين بثلاث منظمات خيرية للاشتباه في جمعهم سبعة ملايين يورو لصالح حركة حماس.

ووفقا للمدعين العامين الإيطاليين، أرسل المشتبه بهم الأموال إلى منظمات مقرها في غزة والضفة الغربية، تنتمي إلى حركة حماس أو تخضع لسيطرتها أو ترتبط بها، ومن بين المقبوض عليهم محمد حنون، الذي وصف بأنه رئيس خلية تابعة لحماس في إيطاليا.

وتستعد حركة حماس خلال الأسابيع المقبلة لانتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام، في خطوة تهدف إلى إنهاء مرحلة القيادة المؤقتة التي تشكلت عقب استشهاد يحيى السنوار، وإعادة توحيد هرم القيادة داخل الحركة.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام عربية، فإن مجلس الشورى العام لحماس، الذي يضم نحو 50 عضواً من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، يستعد لعقد الانتخابات لاختيار رئيس دائم للمكتب السياسي، بعد قرار حل مجلس القيادة المؤقت الذي أُنشئ في أكتوبر 2024.

وتبرز في مقدمة المرشحين شخصيتان مركزيتان

الاسم الأول هو خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، المعروف بتبنيه خط المواجهة العسكرية واستمرار القتال حتى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

و الاسم الثاني هو خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي، الذي ينظر إليه بوصفه ممثلا لنهج سياسي أكثر براغماتية، يقوم على الانفتاح الدبلوماسي وإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، مع مسافة محسوبة من المحور الإيراني.