رئيسة وزراء إيطاليا: استعدوا العام القادم أسوأ بكثير.. فيديو

نصحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني موظفي مكتبها بـ"الاستمتاع بفترة الراحة" خلال عطلة أعياد الميلاد.

رئيسة وزراء إيطاليا: استعدوا.. العام القادم أسوأ بكثير

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، أضافت ميلوني “لقد كان العام الماضي صعباً علينا جميعاً، لكن لا تقلقوا، فالعام المقبل سيكون أسوأ”.

وتابعت: "لذا أنصحكم بالراحة جيداً خلال هذه العطلات، لأننا سنواصل تقديم الدعم لهذا الوطن الاستثنائي".. تأتي تحذيرات ميلوني في ظل تقلبات اقتصادية مر بها العالم في 2025 وهو ما أثار موجة من القلق بشأن الفترة المقبلة.





إيطاليا تغرّم آبل 98.6 مليون يورو بسبب قواعد متجر App Store واتهامات بتمييز الآيفون

فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (نحو 115 مليون دولار) على شركة آبل واثنتين من شركاتها التابعة، بعد اتهامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات على أجهزة iOS عبر متجر App Store.​

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن آبل «تحتفظ بسيطرة شبه مطلقة» على بيئة توزيع التطبيقات لمستخدمي الآيفون والآيباد، وإن قواعدها الحالية في المتجر تمنح الشركة أفضلية على حساب مطوري التطبيقات الخارجيين.​

انتقادات لسياسة App Tracking Transparency

تركز قرار الهيئة الإيطالية على طريقة تطبيق آبل لسياسة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency (ATT)، التي تُلزم مطوري التطبيقات بطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل جمع البيانات لأغراض الإعلانات الموجهة.​

وأوضحت AGCM أن آبل تفرض على المطورين عرض نافذة موافقة إضافية عبر واجهة ATT، ما يؤدي عمليًا إلى «طلب موافقتين للغرض نفسه»، ويقلل من قدرة التطبيقات الخارجية على جمع البيانات، في حين لا تنطبق القيود بالمستوى نفسه على خدمات آبل الخاصة.​

اتهامات بـ«تمييز» تطبيقات آبل عن المنافسين

ذكرت الهيئة أن شروط وسياسة ATT «فُرضت من طرف واحد» من جانب آبل، وأنها ألحقت ضررًا بمصالح شركائها من مطوري التطبيقات، ولم تكن – في تقديرها – متناسبة مع هدف حماية الخصوصية كما تذكر الشركة.​

وأضافت أن هذه السياسة، بالشكل الذي نُفِّذت به، حدّت من قدرة التطبيقات المنافسة على الاستفادة من بيانات المستخدمين في الإعلانات المخصصة، في حين احتفظت آبل بإمكانية الاستفادة من موقعها داخل النظام ومنصاتها الإعلانية الخاصة بصورة أفضل.​



