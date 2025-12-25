قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيسة وزراء إيطاليا: استعدوا العام القادم أسوأ بكثير.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

نصحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني موظفي مكتبها بـ"الاستمتاع بفترة الراحة" خلال عطلة أعياد الميلاد.

رئيسة وزراء إيطاليا: استعدوا.. العام القادم أسوأ بكثير

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، أضافت ميلوني “لقد كان العام الماضي صعباً علينا جميعاً، لكن لا تقلقوا، فالعام المقبل سيكون أسوأ”.

وتابعت: "لذا أنصحكم بالراحة جيداً خلال هذه العطلات، لأننا سنواصل تقديم الدعم لهذا الوطن الاستثنائي".. تأتي تحذيرات ميلوني في ظل تقلبات اقتصادية مر بها العالم في 2025 وهو ما أثار موجة من القلق بشأن الفترة المقبلة.
 


إيطاليا تغرّم آبل 98.6 مليون يورو بسبب قواعد متجر App Store واتهامات بتمييز الآيفون
فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (نحو 115 مليون دولار) على شركة آبل واثنتين من شركاتها التابعة، بعد اتهامها بإساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات على أجهزة iOS عبر متجر App Store.​

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن آبل «تحتفظ بسيطرة شبه مطلقة» على بيئة توزيع التطبيقات لمستخدمي الآيفون والآيباد، وإن قواعدها الحالية في المتجر تمنح الشركة أفضلية على حساب مطوري التطبيقات الخارجيين.​

انتقادات لسياسة App Tracking Transparency

تركز قرار الهيئة الإيطالية على طريقة تطبيق آبل لسياسة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency (ATT)، التي تُلزم مطوري التطبيقات بطلب موافقة صريحة من المستخدم قبل جمع البيانات لأغراض الإعلانات الموجهة.​

وأوضحت AGCM أن آبل تفرض على المطورين عرض نافذة موافقة إضافية عبر واجهة ATT، ما يؤدي عمليًا إلى «طلب موافقتين للغرض نفسه»، ويقلل من قدرة التطبيقات الخارجية على جمع البيانات، في حين لا تنطبق القيود بالمستوى نفسه على خدمات آبل الخاصة.​

اتهامات بـ«تمييز» تطبيقات آبل عن المنافسين

ذكرت الهيئة أن شروط وسياسة ATT «فُرضت من طرف واحد» من جانب آبل، وأنها ألحقت ضررًا بمصالح شركائها من مطوري التطبيقات، ولم تكن – في تقديرها – متناسبة مع هدف حماية الخصوصية كما تذكر الشركة.​

وأضافت أن هذه السياسة، بالشكل الذي نُفِّذت به، حدّت من قدرة التطبيقات المنافسة على الاستفادة من بيانات المستخدمين في الإعلانات المخصصة، في حين احتفظت آبل بإمكانية الاستفادة من موقعها داخل النظام ومنصاتها الإعلانية الخاصة بصورة أفضل.​


 

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عطلة أعياد الميلاد إيطاليا

