قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من هوية ألعاب ROG إلى هواتف “بيج” مملة.. كيف تقتل آبل وسامسونج وجوجل شخصية الهواتف الذكية؟

ROG
ROG
احمد الشريف

تثير افتتاحية جديدة في PhoneArena جدلًا واسعًا حول مستقبل شخصية الهواتف الذكية، مؤكدة أن تركيز العمالقة الثلاثة آبل و سامسونج و جوجل على “الانسيابية والحياد” في التصميم يدفع السوق نحو هواتف متشابهة مملة، بينما يُترك عشاق التفرّد دون خيارات حقيقية بعد تراجع فئة هواتف الألعاب مثل ROG Phone. 

يطرح التقرير  سؤالًا واضحًا: هل نتحرك نحو عالم “المستطيل الموحّد” حيث يصبح اختلاف الهواتف محصورًا في البرمجيات والذكاء الاصطناعي فقط؟

هواتف الألعاب: آخر معاقل الشخصية

يشير التقرير إلى أن هواتف مثل Asus ROG Phone وRedMagic مثّلت لسنوات “المتمرد” في سوق الهواتف، بتصاميم جريئة، أضواء RGB، أزرار كتف مخصصة للألعاب، ومراوح تبريد خارجية. 

لم تكن هذه الأجهزة تستهدف الجمهور العام، بل عشاق الألعاب والمستخدمين الذين يريدون هاتفًا صاخبًا في الشكل والأداء، يعلن بصراحة أنه “غير عادي”. 

اختفاء اللاعبين… وبقاء الكبار

يلفت المقال إلى أن كثيرًا من أسماء هواتف الألعاب اختفت أو تراجعت: Razer Phone توقف بعد جيلين، Black Shark خفت حضوره، وLenovo Legion اختفى تقريبًا من المشهد. 

في المقابل، تواصل آبل وسامسونج وجوجل تقديم هواتف بتصميمات أكثر تحفظًا وألوان هادئة وواجهات متقاربة، ما يجعل السوق يميل إلى التجانس بدل التنوع. 

iPhone وGalaxy وPixel: التركيز على الأسلوب والذكاء الاصطناعي

يرى الكاتب أن آبل تبيع “أسلوب حياة ونظامًا متكاملاً”، وسامسونج تركز على القوة الشاملة والانتشار الواسع، بينما تراهن جوجل على أندرويد “الفانيلا” والذكاء الاصطناعي. 

تضع هذه الاستراتيجيات الأداء المستقر والكاميرا والبرمجيات في المقدمة، لكنّها تترك قليلًا من المساحة للابتكار الجنوني في العتاد أو التصميم الجريء. 

لماذا إلغاء ROG Phone سيكون خسارة كبيرة؟

يشدد المقال على أن إيقاف سلسلة ROG Phone – إن حدث – لن يكون مجرد نهاية لخط منتجات، بل رسالة سلبية للسوق مفادها أن “التجريب الجريء في العتاد لم يعد يستحق المخاطرة”. 

فهذه الهواتف أثبتت أن بالإمكان تقديم تبريد أفضل، وأداء ثابت تحت الضغط، ومعدل تحديث عالٍ، وتجربة ألعاب متخصصة لا يهتم بها عادةً اللاعبون الكبار.

متعة الاستخدام… عامل مفقود

يعتبر الكاتب أن عامل “المتعة” في الهواتف يتراجع؛ فمعظم الأجهزة اليوم مستطيلات زجاجية متقاربة الشكل واللون، مع اختلافات طفيفة في مكان الكاميرا أو انحناء الإطار. 

في المقابل، كانت إصدارات خاصة مثل ROG Phone 6 Batman Edition أو Diablo Edition تضيف طابعًا احتفاليًا وثقافيًا، وتحول الهاتف إلى قطعة لهوية المستخدم وليس مجرد أداة وظيفية. 

هل التركيز المفرط على الذكاء الاصطناعي يقتل الابتكار في العتاد؟

ينتقد المقال اعتماد الشركات الكبرى بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي كعنوان رئيسي للتجديد، مقابل تراجع التجارب الجذرية في تصميم العتاد والميزات الفيزيائية. 

ويرى أن هذه المقاربة قد تجعل السوق “مستقرًا ولكن مملًا”، مع اختلاف التجربة في البرمجيات بينما تظل الأجهزة متشابهة بصريًا وبنيويًا. 

رسالة إلى الشركات… وإلى المستخدمين

في ختام التحليل، يدعو الكاتب الشركات إلى عدم التخلي عن الهواتف ذات الشخصية المميزة، لأن وجود لاعبين مثل ROG وRedMagic يضغط على الكبار لتحسين التبريد والأداء وتجريب أفكار جديدة. 

كما يلمّح إلى أن المستهلكين أنفسهم يمكنهم التأثير عبر دعم الأجهزة “المختلفة”، حتى لا يتحول سوق الهواتف إلى موكب من المستطيلات البيج التي يصعب التمييز بينها إلا من خلال الشعار على الغلاف.

سامسونج جوجل آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

حقيقة البشعة

حقيقة أم بدعة.. شيخ يكشف حقيقة البشعة| فيديوجراف

لاعب الاهلي

نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

زواج دينا الشربيني

زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

المزيد