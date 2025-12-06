قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

للعثور على الأمتعة المفقودة.. سامسونج تبتكر تقنية جديدة في المطارات
عبد الفتاح تركي

أعلنت شركة سامسونج عن شراكة مع الخطوط الجوية التركية لتحديد موقع الأمتعة المفقودة؛ حيث أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن لركاب الخطوط الجوية التركية، الذين يحملون أجهزة التتبع سامسونج SmartTag في حقائبهم، إضافة بيانات الموقع حاليا في الرابط مع تقرير فقدان الأمتعة. 

ويمكن للركاب أيضا تحميل صور حقائبهم في تطبيق SmartThings Find، وهو ما يساعد في العثور عليها بسهولة، وتطلق الخطوط الجوية التركية على هذه الخدمة اسم خدمة الأمتعة الذكية “Smart Tagged Baggage Service”.

سامسونج

مبدأ العمل

عن مبدأ العمل، أوضحت سامسونج أنه في حالة وجود جهاز تتبع متوافق مع الشبكة في الحقيبة، فإنه يمكن مشاركة موقعه وإرساله كرابط عند الإبلاغ عن فقدان الحقيبة لدى شركة الطيران، وبمجرد استعادة الحقيبة ينتهي تتبع شركة الطيران.

مع ذلك، فإن وجود جهاز التتبع في الحقيبة لا يضمن تحديد مكان الأمتعة في حالة فقدانها؛ نظرًا إلى أن هذه الأجهزة ترسل إشارات لمسافة محدودة فقط.

وأشارت سامسونج إلى أن جهاز التتبع SmartTag يستخدم تقنية البلوتوث والنطاق العريض للغاية UWB، ولا يظهر الموقع في التطبيق إلا عندما يتم استقبال الإشارة بواسطة هاتف ذكي أو جهاز آخر متوافق مع نظام التتبع، بحسب دي بي إيه.

شركة سامسونج

تقرير فقدان الأمتعة

ويتعين على المستخدم بشكل عام في حالة فقدان الأمتعة التوجه إلى مكتب المفقودات في المطار وتعبئة تقرير فقدان الأمتعة (PIR)؛ إذ يعد ذلك دليلا على الإبلاغ عن فقدان الأمتعة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين الإبلاغ عن فقدان أمتعتهم لدى شركة الطيران، ومن الأفضل أن يتم ذلك في مكتب تسجيل الوصول مباشرة أو عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الطيران.

وفي بعض الأحيان لا يحتاج المسافر إلى الإبلاغ عن فقدان الأمتعة في مكتب المفقودات؛ لأن شركة الطيران تزود المسافر برقم PIR مباشرة. وفي حالة السفر في رحلة شاملة فيجب على المسافر إبلاغ الشركة المنظمة للرحلة على الفور؛ لأن ذلك يعتبر من الإجراءات المهمة للمطالبة المحتملة بتخفيض السعر.

علامات مميزة

ولضمان استعادة الحقيبة يمكن الاستعانة بالعلامات المميزة مثل الملصقات والأشرطة الملونة لسهولة التعرف على الأمتعة، علاوة على أنه يجب كتابة معلومات الاتصال على ملصق العنوان المخفي في الحقيبة، ولدواعي الأمان يمكن أيضًا كتابة هذه البيانات ووضعها داخل الحقيبة.

سامسونج

علاوة على أنه يجب الاحتفاظ بملصق الأمتعة الصغير، والذي يتم الحصول عليه عند تسجيل الحقيبة، كإثبات لملكية الحقيبة في حالة فقدانها، وإذا لم تظهر الحقيبة على حزام الأمتعة في وجهة الوصول، فإنه يحق للمسافر شراء الملابس ومستلزمات النظافة على نفقة شركة الطيران ضمن حدود معينة.

وهنا يجب الاحتفاظ بإيصالات الشراء، وفي حالة فقدان الأمتعة بشكل دائم فإنه يحق للمسافر الحصول على تعويض، وقبل السفر يفضل إعداد قائمة بمحتويات الحقيبة والتقاط صور لها لكي تكون دليلا ملموسا على محتويات الحقيبة.

