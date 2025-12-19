قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة تهز عرش iOS.. آبل تفتح أبوابها لمتاجر التطبيقات البديلة

آبل
آبل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة في اليابان، كما ستتيح للمطورين معالجة المدفوعات للسلع والخدمات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات الخاص بها في نظام iOS. 

تأتي هذه التغييرات ليست نتيجة لرغبة آبل في أن تكون أكثر انفتاحا، بل هي استجابة لإجبارها على الامتثال لقانون منافسة البرمجيات المحمولة في اليابان MSCA، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

آبل تعلن عن السماح بمتاجر تطبيقات بديلة في اليابان وتغيير سياسة المدفوعات

من خلال هذا التحديث، سيتأثر دخل آبل من متجر التطبيقات في سوق آخر رئيسي بسبب القوانين والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة الاحتكار، فقد اضطرت الشركة سابقا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية في أوروبا DMA، الذي يتطلب منها السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وإجراء تغييرات أخرى.

في الولايات المتحدة، كانت آبل مجبرة على تعديل نظام المدفوعات داخل التطبيقات بعد دعوى قضائية من شركة Epic Games، منتجة لعبة "فورتنايت". 

ورغم أنه لم يتم إعلان آبل كـ احتكار، قررت المحكمة أنه يجب عليها منح المطورين الحق في معالجة المدفوعات خارج نظامها إذا اختاروا ذلك. 

كما هو معتاد، حذرت آبل في إعلانها عن التغييرات في اليابان من أن المتاجر البديلة والمدفوعات المفتوحة تفتح "طرقا جديدة للبرمجيات الخبيثة والاحتيال والمخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان". 

آبل

وللتقليل من هذه المخاطر، قالت الشركة إنها تعاونت مع الجهات التنظيمية اليابانية لوضع عملية ترخيص لمتاجر التطبيقات “التوثيق”، التي تهدف بشكل خاص إلى حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب والاحتيالات.

تشير الطريقة التي ابتكرتها آبل لتقليص المخاطر المتعلقة بالمتاجر البديلة إلى أن الشركة كانت دائما تمتلك حلا تقنيا للتوازن بين متطلبات الانفتاح والأمان.

كما فعلت في الاتحاد الأوروبي، وضعت آبل هيكلا معقدا للرسوم لضمان عدم فقدان الكثير من إيرادات متجر التطبيقات، بينما تظهر وكأنها تلتزم بحرفية القانون.

بالطبع، لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سوييني، صامتا على هذا الموضوع، حيث قال إن "فورتنايت" لن تعود إلى iOS في اليابان بسبب الرسوم التي تفرضها آبل بنسبة 21% على المدفوعات داخل التطبيقات من الطرف الثالث.

وكتب في منشور على "إكس" قائلا: “كانت آبل مجبرة اليوم على فتح iOS أمام المتاجر المنافسة، وبدلا من القيام بذلك بشكل صادق، أطلقت مرة أخرى عملية من العراقيل وخرق القانون في انتهاك صارخ لحكومة وشعب اليابان، آبل اختارت بشكل خاطئ، مرة أخرى”.

وأضاف مشيرا إلى الفرق بين آبل ومقدمي متاجر الألعاب الآخرين مثل مايكروسوفت: "هل يمكنكم تخيل ردود الفعل الغاضبة من اللاعبين والجهات التنظيمية إذا كانت مايكروسوفت تطلب من جميع الألعاب في متجر Steam وEpic Games Store أن تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمراقبة المعاملات وتقرير جميع المعاملات إلى مايكروسوفت؟".

أضاف سوييني: “هذا ما أعلنت عنه آبل للتو في اليابان”.

وأشارت آبل إلى أن المطورين سيحتاجون إلى الموافقة على التحديث الأخير في اتفاقية ترخيص برنامج المطورين الخاصة بها، والتي تشمل الخيارات الجديدة لليابان، بحلول 17 مارس 2026.

آبل متاجر تطبيقات بديلة اليابان نظام iOS المتاجر البديلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زينة احمد

تحول صادم| بعد ظهور جريء على البث المباشر.. البلوجر زينة أحمد تواجه غضب الجمهور.. القصة الكاملة

ارشيفية

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

تعبيرية

قائمة بأسماء وصور المتهمين بالرشاوى الانتخابية المضبوطين من الداخلية

مباراة السعودية والإمارات

القرعة مرفوضة والإعادة صعبة .. تطور خطير فى مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد