خطوة تهز عرش iOS.. آبل تفتح أبوابها لمتاجر التطبيقات البديلة

أعلنت شركة آبل الأمريكية، أنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة في اليابان، كما ستتيح للمطورين معالجة المدفوعات للسلع والخدمات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات الخاص بها في نظام iOS.

تأتي هذه التغييرات ليست نتيجة لرغبة آبل في أن تكون أكثر انفتاحا، بل هي استجابة لإجبارها على الامتثال لقانون منافسة البرمجيات المحمولة في اليابان MSCA، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

من خلال هذا التحديث، سيتأثر دخل آبل من متجر التطبيقات في سوق آخر رئيسي بسبب القوانين والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة الاحتكار، فقد اضطرت الشركة سابقا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية في أوروبا DMA، الذي يتطلب منها السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وإجراء تغييرات أخرى.

في الولايات المتحدة، كانت آبل مجبرة على تعديل نظام المدفوعات داخل التطبيقات بعد دعوى قضائية من شركة Epic Games، منتجة لعبة "فورتنايت".

ورغم أنه لم يتم إعلان آبل كـ احتكار، قررت المحكمة أنه يجب عليها منح المطورين الحق في معالجة المدفوعات خارج نظامها إذا اختاروا ذلك.

كما هو معتاد، حذرت آبل في إعلانها عن التغييرات في اليابان من أن المتاجر البديلة والمدفوعات المفتوحة تفتح "طرقا جديدة للبرمجيات الخبيثة والاحتيال والمخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان".

وللتقليل من هذه المخاطر، قالت الشركة إنها تعاونت مع الجهات التنظيمية اليابانية لوضع عملية ترخيص لمتاجر التطبيقات “التوثيق”، التي تهدف بشكل خاص إلى حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب والاحتيالات.

تشير الطريقة التي ابتكرتها آبل لتقليص المخاطر المتعلقة بالمتاجر البديلة إلى أن الشركة كانت دائما تمتلك حلا تقنيا للتوازن بين متطلبات الانفتاح والأمان.

كما فعلت في الاتحاد الأوروبي، وضعت آبل هيكلا معقدا للرسوم لضمان عدم فقدان الكثير من إيرادات متجر التطبيقات، بينما تظهر وكأنها تلتزم بحرفية القانون.

بالطبع، لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سوييني، صامتا على هذا الموضوع، حيث قال إن "فورتنايت" لن تعود إلى iOS في اليابان بسبب الرسوم التي تفرضها آبل بنسبة 21% على المدفوعات داخل التطبيقات من الطرف الثالث.

وكتب في منشور على "إكس" قائلا: “كانت آبل مجبرة اليوم على فتح iOS أمام المتاجر المنافسة، وبدلا من القيام بذلك بشكل صادق، أطلقت مرة أخرى عملية من العراقيل وخرق القانون في انتهاك صارخ لحكومة وشعب اليابان، آبل اختارت بشكل خاطئ، مرة أخرى”.

وأضاف مشيرا إلى الفرق بين آبل ومقدمي متاجر الألعاب الآخرين مثل مايكروسوفت: "هل يمكنكم تخيل ردود الفعل الغاضبة من اللاعبين والجهات التنظيمية إذا كانت مايكروسوفت تطلب من جميع الألعاب في متجر Steam وEpic Games Store أن تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمراقبة المعاملات وتقرير جميع المعاملات إلى مايكروسوفت؟".

أضاف سوييني: “هذا ما أعلنت عنه آبل للتو في اليابان”.

وأشارت آبل إلى أن المطورين سيحتاجون إلى الموافقة على التحديث الأخير في اتفاقية ترخيص برنامج المطورين الخاصة بها، والتي تشمل الخيارات الجديدة لليابان، بحلول 17 مارس 2026.