سامسونج و آبل تهيمنان على مبيعات الربع الثالث من 2025

تكشف منصة PhoneArena أن قائمة أكثر الهواتف مبيعًا في الربع الثالث 2025 كانت «مكتوبة بالكامل تقريبًا» باسم آبل وسامسونج، حيث تصدّر iPhone 16 العالم كأفضل هاتف مبيعًا، بينما قادت سلسلة Galaxy A مبيعات أندرويد، ما يوضح انقسام السوق بين فلاجشيب آبل وهواتف سامسونج المتوسطة.​

آبل تسيطر على القمة مع iPhone 16

تشير PhoneArena إلى أن iPhone 16 احتل المركز الأول عالميًا بحصة قدرها 4٪ من إجمالي المبيعات، ليحافظ على لقب الهاتف الأكثر مبيعًا للربع الثالث على التوالي.

وتظهر بيانات Counterpoint التي تعتمد عليها المنصة أن آبل استحوذت على المراكز الأربعة الأولى في قائمة «أفضل 10 هواتف مبيعًا» عبر iPhone 16 و16 Pro و16 Pro Max و16e، مع زخم قوي في الهند واليابان وأوروبا الغربية.​

سامسونج تهيمن على الفئة المتوسطة بسلسلة Galaxy A

يوضح تقرير PhoneArena أن جميع هواتف سامسونج الموجودة في قائمة أفضل 10 جاءت من سلسلة Galaxy A، بدون أي ظهور لهواتف Galaxy S الرائدة هذا الربع.

وتحتل أجهزة مثل Galaxy A16 5G وGalaxy A06 وGalaxy A36 وGalaxy A56 وGalaxy A16 4G المراكز من الخامس حتى التاسع، ما يعكس اعتماد سامسونج على الأسعار التنافسية وميزات «الذكاء الاصطناعي الممتاز بأسعار معقولة» في هذه الفئة.​

استراتيجيتان متعاكستان: فلاجشيب ضد “القيمة مقابل السعر”

تُبرز PhoneArena، بالاستناد إلى أرقام Counterpoint و9to5Google، أن آبل تربح من الطبقة العليا؛ فجميع هواتفها تقريبًا في القائمة تعد «أجهزة بريميوم» بسعر جملة فوق 600 دولار.

على الجانب الآخر، تركز سامسونج على أحجام بيع ضخمة في الفئة المتوسطة والاقتصادية، حيث تحقق سلسلة Galaxy A وحدها انتشارًا واسعًا في أسواق مثل الهند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.​

تأثير 5G والذكاء الاصطناعي على سلوك الشراء

تؤكد بيانات Counterpoint التي يستشهد بها تقرير PhoneArena أن الهواتف الداعمة لـ5G شغلت المراكز الخمسة الأولى لأول مرة في ربع ثالث، في مؤشر على أن 5G أصبحت معيارًا أساسيًا لا ميزة إضافية.

كما يلفت التقرير إلى أن كلًا من آبل وسامسونج تروّجان بقوة لخصائص الذكاء الاصطناعي على الهواتف، من تصوير مدعوم بالـAI على iPhone 16 إلى مزايا Galaxy AI في أجهزة A-series، ما يجعل الذكاء الاصطناعي عنصرًا حاسمًا في قرارات الشراء الجديدة.​

ماذا تعني هذه الأرقام لباقي المنافسين؟

توضح PhoneArena أن هيمنة آبل وسامسونج على كامل قائمة الـTop 10 تعني عمليًا غياب كل المنافسين الآخرين – من شاومي إلى أوبو وفيفو – عن قمة ترتيب الموديلات الفردية، رغم حضورهم القوي في حصص السوق الإجمالية.

ويرى محللون نقلت عنهم المنصة أن العلامات الصينية ستحتاج إلى مزيج أفضل من التسعير، والهوية البرمجية، وخدمات ما بعد البيع إذا أرادت كسر «ثنائية آبل–سامسونج» على مستوى أكثر الهواتف رواجًا عالميًا في 2026.