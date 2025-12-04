قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
iPhone 17 يشعل المنافسة .. ارتفاع شحنات الهواتف الذكية 1.5% رغم التحديات

iPhone 17
iPhone 17
شيماء عبد المنعم

تتجه شركة آبل إلى تحقيق عام قياسي في شحنات الهواتف الذكية لعام 2025، لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات العالمية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة التي تدفع متوسط أسعار البيع إلى مستويات قياسية، وفقا لتقرير شركة الأبحاث IDC.

من المتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية عالميا بنسبة 1.5% لتصل إلى 1.25 مليار وحدة في 2025، مدفوعة بالأداء القوي لآبل وانتعاش السوق الصيني، حيث ساعد الطلب المرتفع على iPhone 17 في رفع حصة آبل السوقية إلى أكثر من 20% في أكتوبر ونوفمبر.

آبل تحقق أرقاما قياسية

تتوقع IDC أن تقوم آبل بشحن 247 مليون وحدة في 2025، بزيادة 6.1% مقارنة بالعام الماضي، ما سينتج عنه أكثر من 261 مليار دولار من إيرادات آيفون، بارتفاع 7.2% عن 2024. 

وقد عكس الأداء القوي لشركة آبل التوقعات السابقة بانخفاض الشحنات في الصين، حيث تتوقع الشركة الآن نمو شحنات بنسبة 3% في المنطقة.

iPhone 17

تحديات 2026 وتأثير ارتفاع الأسعار

ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد الشحنات العالمية انخفاضا بنسبة 0.9% في 2026 بسبب نقص شرائح الذاكرة المستمر وارتفاع تكاليف المكونات. 

وأوضحت IDC أن هذه الضغوط ستؤثر بشكل أكبر على أجهزة أندرويد منخفضة السعر، بينما ستقلل شحنات iOS بأكثر من 4% مع قيام آبل بتأجيل إطلاق النموذج الأساسي التالي من آيفون إلى أوائل 2027.

ورغم انخفاض عدد الوحدات المباعة، من المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار الهواتف الذكية إلى 465 دولارا، مما يرفع القيمة الإجمالية للسوق إلى 578.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد.

آبل تتصدر الشحنات العالمية للهواتف الذكية لأول مرة منذ أكثر من عقد بفضل iPhone 17

توقعت دراسة جديدة أن تتجاوز آبل شحنات سامسونج في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد، لتصبح الشركة الرائدة عالميا في مبيعات الهواتف الذكية، وفقا لتقرير صادر عن Counterpoint Research.

ووفقا للتحليل، من المتوقع أن تنمو الشحنات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3.3% على أساس سنوي في 2025، مع مساهمة كبيرة من أداء آبل القوي. 

ومن المتوقع أن ترتفع شحنات آيفون بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب المتزايد على سلسلة iPhone 17 في الأسواق الرئيسية.

وتتوقع الدراسة أن تصل حصة آبل السوقية إلى 19.4% في 2025، مما يجعلها الشركة الرائدة عالميا في تصنيع الهواتف الذكية لأول مرة منذ 2011.

iPhone 17 شحنات الهواتف الذكية الهواتف الذكية

