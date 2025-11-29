مزايا مبتكرة تكشف سر آيفون فولد القابل للطي.. ماذا تخبئ آبل في جهازها الجديد؟

تستعد شركة آبل للكشف عن أول هواتفها القابلة للطي في خريف 2026، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع موديلات آيفون 18 برو، الجهاز الجديد، الذي يتوقع أن يطلق تحت اسم "آيفون فولد"، سيحمل عدة ميزات مبتكرة قد تضعه في مقدمة الهواتف القابلة للطي في السوق.

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في خريف 2026 مع ميزات مبتكرة

- كاميرا تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل:

من أبرز المزايا المنتظرة في آيفون فولد كاميرا تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية ووفقا لتقرير صادر عن "جي بي مورغان".

إذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فإن هذه الكاميرا ستتفوق بشكل كبير على الكاميرات تحت الشاشة الموجودة حاليا في هواتف أندرويد، والتي تأتي عادة بدقة 4 أو 8 ميجابكسل، يعتقد الخبراء أن هذه القفزة في الدقة تعكس تقدما كبيرا في تكنولوجيا نقل الضوء ووضوح الصورة، وهو ما لم تتمكن شركات أخرى من تحقيقه حتى الآن.

- حل مشكلة الثنية في الشاشة القابلة للطي:

من الجوانب الأخرى المثيرة التي يتوقع أن يقدمها آيفون فولد هي حل مشكلة "الثنية" التي لطالما كانت عائقا في الهواتف القابلة للطي، وفقا لمصادر متعددة، عملت آبل على تطوير مفصلة وشاشة قابلة للطي تقلل من تأثير الثنية بشكل ملحوظ، مما يجعل جهازها أول هاتف قابل للطي خالي من هذه المشكلة.

- بطارية ضخمة بسعة تتجاوز 5000 مللي أمبير:

على صعيد البطارية، يقال إن آبل ستزود جهازها القابل للطي ببطارية عالية الكثافة بسعة تتراوح بين 5400 و 5800 مللي أمبير، مما سيجعله يتفوق على معظم الهواتف القابلة للطي الحالية، مثل سامسونج جالكسي زي فود 7 وجوجل بيكسل فولد، التي تحتوي على بطاريات أقل سعة، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن السعة النهائية قد تتجاوز 5000 مللي أمبير، مما قد يجعل آيفون فولد يمتلك أكبر بطارية في تاريخ آبل، متفوقا حتى على آيفون 17 برو ماكس.

- شاشة بحجم 7.8 بوصة وكاميرات متطورة:

من حيث الشاشة، سيأتي آيفون فولد بشاشة رئيسية بحجم 7.8 بوصة عند الفتح، مع شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، كما سيحتوي الجهاز على مستشعر "تاتش آي دي" بدلا من "فايس آي دي"، بالإضافة إلى أربع كاميرات، تشمل كاميرا أمامية بتصميم الثقب وكاميرا داخلية تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل.

- سعر مرتفع محتمل:

من المتوقع أن يكون سعر آيفون فولد من بين الأعلى في سلسلة هواتف آيفون، حيث تشير التقارير إلى أن السعر سيتراوح بين 2000 و 2500 دولار أمريكي، مما قد يجعله أغلى آيفون تم إنتاجه حتى الآن.

إذا صحت هذه التسريبات، فإن آيفون فولد سيشكل نقطة تحول كبيرة في صناعة الهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، ما قد يعزز مكانة أبل كأحد رواد الابتكار في السوق.