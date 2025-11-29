قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
مزايا مبتكرة تكشف سر آيفون فولد القابل للطي.. ماذا تخبئ آبل في جهازها الجديد؟

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل للكشف عن أول هواتفها القابلة للطي في خريف 2026، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع موديلات آيفون 18 برو، الجهاز الجديد، الذي يتوقع أن يطلق تحت اسم "آيفون فولد"، سيحمل عدة ميزات مبتكرة قد تضعه في مقدمة الهواتف القابلة للطي في السوق.

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في خريف 2026 مع ميزات مبتكرة

- كاميرا تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل:

من أبرز المزايا المنتظرة في آيفون فولد كاميرا تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية ووفقا لتقرير صادر عن "جي بي مورغان".

إذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فإن هذه الكاميرا ستتفوق بشكل كبير على الكاميرات تحت الشاشة الموجودة حاليا في هواتف أندرويد، والتي تأتي عادة بدقة 4 أو 8 ميجابكسل، يعتقد الخبراء أن هذه القفزة في الدقة تعكس تقدما كبيرا في تكنولوجيا نقل الضوء ووضوح الصورة، وهو ما لم تتمكن شركات أخرى من تحقيقه حتى الآن.

- حل مشكلة الثنية في الشاشة القابلة للطي:

من الجوانب الأخرى المثيرة التي يتوقع أن يقدمها آيفون فولد هي حل مشكلة "الثنية" التي لطالما كانت عائقا في الهواتف القابلة للطي، وفقا لمصادر متعددة، عملت آبل على تطوير مفصلة وشاشة قابلة للطي تقلل من تأثير الثنية بشكل ملحوظ، مما يجعل جهازها أول هاتف قابل للطي خالي من هذه المشكلة.

- بطارية ضخمة بسعة تتجاوز 5000 مللي أمبير:

على صعيد البطارية، يقال إن آبل ستزود جهازها القابل للطي ببطارية عالية الكثافة بسعة تتراوح بين 5400 و 5800 مللي أمبير، مما سيجعله يتفوق على معظم الهواتف القابلة للطي الحالية، مثل سامسونج جالكسي زي فود 7 وجوجل بيكسل فولد، التي تحتوي على بطاريات أقل سعة، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن السعة النهائية قد تتجاوز 5000 مللي أمبير، مما قد يجعل آيفون فولد يمتلك أكبر بطارية في تاريخ آبل، متفوقا حتى على آيفون 17 برو ماكس.

- شاشة بحجم 7.8 بوصة وكاميرات متطورة:

من حيث الشاشة، سيأتي آيفون فولد بشاشة رئيسية بحجم 7.8 بوصة عند الفتح، مع شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، كما سيحتوي الجهاز على مستشعر "تاتش آي دي" بدلا من "فايس آي دي"، بالإضافة إلى أربع كاميرات، تشمل كاميرا أمامية بتصميم الثقب وكاميرا داخلية تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل.

- سعر مرتفع محتمل:

من المتوقع أن يكون سعر آيفون فولد من بين الأعلى في سلسلة هواتف آيفون، حيث تشير التقارير إلى أن السعر سيتراوح بين 2000 و 2500 دولار أمريكي، مما قد يجعله أغلى آيفون تم إنتاجه حتى الآن.

إذا صحت هذه التسريبات، فإن آيفون فولد سيشكل نقطة تحول كبيرة في صناعة الهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين التصميم المتطور والتكنولوجيا المتقدمة، ما قد يعزز مكانة أبل كأحد رواد الابتكار في السوق.

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
كوبرا
السيارات الصينية
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

