أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن أثقل هاتف آيفون في تاريخ آبل

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

بدأت سلسلة iPhone 18 Pro المرتقبة من شركة آبل في تصدر العناوين قبل أشهر من موعد إعلانها المتوقع، وذلك بفضل مجموعة من التسريبات المبكرة من مصادر معروفة.

وتشير أحدث التقارير إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max قد يأتي بوزن يتجاوز 240 جراما، ليصبح بذلك الأثقل في تاريخ أجهزة آيفون.

iPhone 18 Pro Max قد يتجاوز حاجز 240 جراما

بحسب منشور على منصة Weibo، من المسرب الصيني Instant Digital، فإن الهاتف الجديد سيكون أثقل بحوالي 10 جرامات من طراز iPhone 17 Pro Max الذي يبلغ وزنه نحو 233 جراما، كما يتوقع أن يكون الإطار أكثر سمكا قليلا، بارتفاع يقارب 9 ملم مقارنة بـ 8.8 ملم في الإصدار الحالي.

iPhone 17 Pro Max

تطويرات داخلية ومكونات جديدة

ترجع التقارير هذا الارتفاع في الوزن والسماكة إلى تحديثات في العتاد الداخلي، أبرزها نظام Face ID جديد مدمج أسفل الشاشة، وتحسينات في الكاميرات ومكوناتها الداخلية، إلى جانب بطارية مغلفة بهيكل فولاذي لتعزيز المتانة.

ورغم أن آبل لم تؤكد بعد ما إذا كانت ستزيد سعة البطارية، فإن هذه التغييرات في البنية الداخلية عادة ما تؤثر على الوزن الكلي للجهاز.

تحسينات في التصميم والألوان

تسريبات أخرى تشير إلى أن آبل تعمل على توحيد لون الإطار المصنوع من الألومنيوم مع الزجاج الخلفي المقوى، لتقليل التباين اللوني الذي ظهر في سلسلة iPhone 17 Pro، ما يمنح الهاتف مظهرا أكثر أناقة وتناسقا.

موعد الإطلاق المحتمل

تشير تقارير أولية إلى أن آبل قد تتبع نمط إطلاق على مرحلتين لسلسلة iPhone 18:

- من المتوقع الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026.

- بينما قد تصل النسخ القياسية iPhone 18 وiPhone 18e في مطلع عام 2027.

- أما مشروع iPhone Air الجيل الثاني، الذي كان من المفترض أن يطرح ضمن نفس الجدول الزمني لعام 2026، فتشير التسريبات الأخيرة إلى أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى.

iPhone 18 Pro آبل أثقل آيفون iPhone 18 Pro Max

