طفولة على حافة الخطر| شجاعة طفل تكشف ثمن الخلافات الزوجية.. والبطل محمد: ده ابن أختي وأخويا

خلال الساعات الماضية، تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة واسعة من الجدل والتعاطف، والفيديو، الذي صور في محافظة كفر الشيخ، وثق لحظة صادمة لمحاولة خطف طفل في وضح النهار، وسط شارع عام، في مشهد هز مشاعر المتابعين وطرح تساؤلات مؤلمة حول أمان الأطفال وثمن الخلافات الأسرية.

ويظهر في الفيديو طفلان يسيران معا بهدوء، قبل أن تتوقف سيارة فجأة بالقرب منهما، يترجل منها شخص ويحاول خطف أحد الطفلين بالقوة، وفي تلك اللحظة الحرجة، لم يتراجع الطفل الآخر، بل تمسك بصديقه بكل شجاعة، وقاوم الخاطف بكل ما أوتي من قوة محاولا منعه من إتمام فعلته.

تحركت وزارة الداخلية بسرعة لافتة، وبعد ساعات قليلة من انتشار المقطع، تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة، وكشفت التحقيقات مفاجأة صادمة، إذ تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو هو والد الطفل نفسه، وأن الطفل الآخر الذي حاول إنقاذه هو شقيق زوجته، كما اتضح وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، دفعته إلى محاولة خطف ابنه بدافع الانتقام ومعاقبة الزوجة.

ومحمد، الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو يقاوم الخاطف، أدلى بتصريحات مؤثرة عبر فيها عن حبه الشديد للطفل المختطف، قائلا: إنه ابن أخته وأخوه في الوقت نفسه، وإنه لن يتخلى عنه أبدا، مؤكدا أنه لو تكرر الموقف مرة أخرى فسيحاول إنقاذه مهما كان الثمن.

وسرد محمد تفاصيل الواقعة قائلا إنهما كانا عائدين من محل بقالة بعد شراء بعض الاحتياجات، وتوقفا قليلا لتقسيم الأغراض بينهما، وفجأة، اقتربت منهما سيارة، ونزل منها رجل يرتدي كمامة لا يعرفه.

وحاول جذب محمد بالقوة وإدخاله السيارة، وأضاف: تمسكت به بقوة ولم أتركه، فقام الرجل بدفعي أرضا، لكنني واصلت مقاومته وضربه عدة مرات على رأسه، ورغم ذلك، تمكن من أخذ محمد وركب السيارة لم أستسلم، جريت خلفه وتعلقت بالسيارة، كما هرع أهل البلد خلفنا، لكنه نجح في الفرار في النهاية.

وفي ختام حديثه، وجه محمد رسالة عفوية وصادقة لكل الأطفال في مثل سنه، دعاهم فيها إلى حماية إخوتهم والوقوف بجانبهم، ومحاولة إنقاذ أي طفل يتعرض للخطر وعدم التزام الصمت.

شجاعة هذا الطفل الصغير تستحق كل التقدير والاحترام، فهي رسالة إنسانية قوية عن التضحية والوفاء.

لكن في المقابل إلى متى يدفع الأطفال ثمن الخلافات الزوجية، وإلى متى ستظل مثل هذه المشاهد تتكرر أمام أعيننا؟.

وحماية الأطفال ليست مسؤولية فردية فحسب، بل واجب مجتمعي وأخلاقي، يبدأ من الأسرة ولا ينتهي عند القانون.