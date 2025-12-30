قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
تحقيقات وملفات

طفولة على حافة الخطر| شجاعة طفل تكشف ثمن الخلافات الزوجية.. والبطل محمد: ده ابن أختي وأخويا

ياسمين القصاص

خلال الساعات الماضية، تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة واسعة من الجدل والتعاطف، والفيديو، الذي صور في محافظة كفر الشيخ، وثق لحظة صادمة لمحاولة خطف طفل في وضح النهار، وسط شارع عام، في مشهد هز مشاعر المتابعين وطرح تساؤلات مؤلمة حول أمان الأطفال وثمن الخلافات الأسرية.

ويظهر في الفيديو طفلان يسيران معا بهدوء، قبل أن تتوقف سيارة فجأة بالقرب منهما، يترجل منها شخص ويحاول خطف أحد الطفلين بالقوة، وفي تلك اللحظة الحرجة، لم يتراجع الطفل الآخر، بل تمسك بصديقه بكل شجاعة، وقاوم الخاطف بكل ما أوتي من قوة محاولا منعه من إتمام فعلته.

تحركت وزارة الداخلية بسرعة لافتة، وبعد ساعات قليلة من انتشار المقطع، تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة، وكشفت التحقيقات مفاجأة صادمة، إذ تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو هو والد الطفل نفسه، وأن الطفل الآخر الذي حاول إنقاذه هو شقيق زوجته، كما اتضح وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، دفعته إلى محاولة خطف ابنه بدافع الانتقام ومعاقبة الزوجة.

ومحمد، الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو يقاوم الخاطف، أدلى بتصريحات مؤثرة عبر فيها عن حبه الشديد للطفل المختطف، قائلا:  إنه ابن أخته وأخوه في الوقت نفسه، وإنه لن يتخلى عنه أبدا، مؤكدا أنه لو تكرر الموقف مرة أخرى فسيحاول إنقاذه مهما كان الثمن.

وسرد محمد تفاصيل الواقعة قائلا إنهما كانا عائدين من محل بقالة بعد شراء بعض الاحتياجات، وتوقفا قليلا لتقسيم الأغراض بينهما، وفجأة، اقتربت منهما سيارة، ونزل منها رجل يرتدي كمامة لا يعرفه.

وحاول جذب محمد بالقوة وإدخاله السيارة، وأضاف: تمسكت به بقوة ولم أتركه، فقام الرجل بدفعي أرضا، لكنني واصلت مقاومته وضربه عدة مرات على رأسه، ورغم ذلك، تمكن من أخذ محمد وركب السيارة لم أستسلم، جريت خلفه وتعلقت بالسيارة، كما هرع أهل البلد خلفنا، لكنه نجح في الفرار في النهاية.

وفي ختام حديثه، وجه محمد رسالة عفوية وصادقة لكل الأطفال في مثل سنه، دعاهم فيها إلى حماية إخوتهم والوقوف بجانبهم، ومحاولة إنقاذ أي طفل يتعرض للخطر وعدم التزام الصمت.

شجاعة هذا الطفل الصغير تستحق كل التقدير والاحترام، فهي رسالة إنسانية قوية عن التضحية والوفاء.

لكن في المقابل إلى متى يدفع الأطفال ثمن الخلافات الزوجية، وإلى متى ستظل مثل هذه المشاهد تتكرر أمام أعيننا؟.

وحماية الأطفال ليست مسؤولية فردية فحسب، بل واجب مجتمعي وأخلاقي، يبدأ من الأسرة ولا ينتهي عند القانون.

الطفل المختطف اختطاف كفر الشيخ خطف طفل بكفر الشيخ خالة الطفل المختطف خال الطفل المختطف

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

داوود عبد السيد

إهداء الدورة 52 من مهرجان جمعية الفيلم لروح داوود عبد السيد| خاص

عصام عمر

أندرو محسن: عصام عمر الأفضل فى سينما 2025.. خاص

مسلسل علي كلاي

محمود حمدان يكشف تفاصيل علاقة مسلسل على كلاي بالملاكم الشهير.. خاص

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

