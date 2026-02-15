حركة محافظين مرتقبة وأداء اليمين غدًا.. تغييرات واسعة وترقب حتى اللحظة الأخيرة

كشف محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن حركة محافظين ونواب محافظين جديدة، على أن يؤدي المحافظون الجدد والمنقولون إلى محافظات أخرى اليمين الدستورية غدًا الاثنين، بينما لن يؤدي المحافظون المستمرون في مواقعهم اليمين مرة أخرى.

الانسياق وراء الشائعات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات في ظل حالة الترقب التي تسبق الإعلان الرسمي.

مراجعة الأسماء المرشحة

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على مراجعة الأسماء المرشحة بعناية شديدة، مع احتمالية إجراء تعديلات حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يفسر غياب معلومات مؤكدة حتى الآن.

وبحسب المؤشرات المتداولة، من المتوقع نقل محافظ الوادي الجديد إلى مطروح، وتحريك محافظ أسوان إلى جنوب سيناء، وتولي عمرو لاشين مسؤولية أسوان، فيما يُرجح انتقال محافظ الفيوم عمرو السيد إلى الجيزة، وتعيين حسام عبد الفتاح محافظًا للقليوبية، وطرح اسم طارق راشد لمحافظة سوهاج، إلى جانب نقل محافظ المنوفية إلى بورسعيد، وتولي عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظة بني سويف، ومحمد علوان محافظة أسيوط، مع استمرار محافظ شمال سيناء في موقعه، وتولي حنان مجدي مسؤولية الوادي الجديد.

وأضاف أن الحركة المرتقبة تتضمن استمرار أربعة محافظين في مواقعهم، إلى جانب نحو 20 محافظًا بين تعيين ونقل، فضلًا عن تعيين 12 نائب محافظ جديدًا، مع الإبقاء على نواب محافظ الجيزة، وتعيين نائب جديد في سوهاج، واثنين بالقاهرة، في إطار خطة لإعادة توزيع الكفاءات وتعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظات.