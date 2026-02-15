الأطباء تُثمن قرار الشؤون العلاجية بشأن تنظيم عمل فرق التغذية العلاجية

ثمنت النقابة العامة للأطباء ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بشأن تفعيل وتنظيم عمل فرق التغذية العلاجية السريرية داخل المستشفيات، والذي جاء ردا على الاستفسارات الواردة من الجهات الصحية المختلفة، مؤكدة أهمية الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المنظمة للتغذية العلاجية السريرية والصادرة عن المجلس الصحي المصري.

وأكدت النقابة أن ما تضمنه الكتاب من إسناد رئاسة فريق التغذية العلاجية للطبيب البشري أخصائي التغذية الإكلينيكية، يأتي اتساقا مع الامتيازات الإكلينيكية المقررة، والدور العلمي والمهني للطبيب البشري في مناظرة المرضى وتقييم حالاتهم الصحية بمختلف أقسام المستشفى، ووضع الخطط العلاجية والإشراف على تنفيذها، إلى جانب تحديد ووصف برامج التغذية العلاجية المناسبة لكل حاله بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في الرعاية الصحية.

وشددت النقابة على أهمية التكامل بين أعضاء الفريق الطبي، مشيرة إلى دور الصيدلي الإكلينيكي في معاونة الطبيب وفقا للاختصاصات والامتيازات الإكلينيكية المنظمة لذلك وكذلك أخصائي التغذية المؤهل لتخطيط الوجبات وتقديم التثقيف الغذائي للمرضى بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وجددت النقابة العامة للأطباء تأكيدها على دعم العمل الجماعي وروح الفريق داخل المنظومة الصحية، في إطار احترام الاختصاصات المهنية لكل عضو من أعضاء الفريق الطبي، وبما يحقق مصلحة المريض ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.