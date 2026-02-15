محافظ الدقهلية يتابع حالة الركوب بموقف السيرفيس ويوجه بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وخطوط السير

يواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية لمتابعة مواقف السيارات، حيث تفقد موقف سيارات السرفيس بشارع جيهان، للوقوف على الأوضاع على الطبيعة والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة وخطوط السير المقررة، ومدى توافر سيارات الركوب للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي سيارة تخالف الأجرة أو خط السير، أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف، مع التأكيد على إلغاء ترخيصها في حال تكرار المخالفة، كما ناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من أي سيارة في أي مكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.

وأصر محافظ الدقهلية على الوقوف بموقف السرفيس حتى الاطمئنان على نقل جميع الركاب، مؤكدا لهم حرصه الشديد على توفير وسائل النقل اللازمة لهم في جميع مناطق المدينة، واستدعى أحمد البنداري مدير تشغيل النقل الجماعي، الذي قام باستدعاء سيارات "الباص" لنقل جميع الركاب إلى أماكن توجههم.