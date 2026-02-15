قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار ثلاثة أيام.

ففي مجال المخابز، تحت إشراف  ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة، أسفرت الجهود عن تحرير 130 مخالفة تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، والتصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة، وعدم وجود سجلات، وعدم نظافة أدوات العجين، بما يعكس استمرار الرقابة الصارمة للحفاظ على جودة رغيف الخبز وصون حق المواطن.

وفي مجال الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت الحملات عن تحرير 71 مخالفة تموينية، شملت قضايا ذبح خارج السلخانة، وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم ضبط ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 30 كجم لحوم بلدي، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر بدون بيانات والتحفظ على عدد 10أطباق لحمة مفرومة زنة نصف كيلو جرام للطبق الواحد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وردعًا لأي محاولات لتداول سلع غير مطابقة للاشتراطات.

الدقهليه حملات تموين محافظه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد