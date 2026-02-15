الدقهلية: 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار ثلاثة أيام.

ففي مجال المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة، أسفرت الجهود عن تحرير 130 مخالفة تموينية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، والتصرف وتجميع الدقيق البلدي المدعم، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة، وعدم وجود سجلات، وعدم نظافة أدوات العجين، بما يعكس استمرار الرقابة الصارمة للحفاظ على جودة رغيف الخبز وصون حق المواطن.

وفي مجال الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت الحملات عن تحرير 71 مخالفة تموينية، شملت قضايا ذبح خارج السلخانة، وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم ضبط ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 30 كجم لحوم بلدي، كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر بدون بيانات والتحفظ على عدد 10أطباق لحمة مفرومة زنة نصف كيلو جرام للطبق الواحد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وردعًا لأي محاولات لتداول سلع غير مطابقة للاشتراطات.