محافظ الدقهلية يتفقد موقف سيارات جديلة ويوجه بالمتابعة اليومية لحركة نقل الركاب بجميع الخطوط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف السيارات بمنطقة جديلة بالمنصورة، وأكد أنه لا يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، والتأكد بنفسه من توافر سيارات نقل الطلاب والمواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية حركة نقل الركاب في موقف سيارات الركوب بجديلة، بنفسه وانتظام حركة الركوب، وقال إن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن، المشرف العام على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري، مدير تشغيل النقل الجماعي، ومحمد محمود، مدير المواقف بحي شرق المنصورة.

وحرص على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم.

ووجه الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، خلال تفقده الموقف، باستمرار متابعة رفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.