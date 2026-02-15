قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد موقف سيارات جديلة ويوجه بالمتابعة اليومية لحركة نقل الركاب بجميع الخطوط

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف السيارات بمنطقة جديلة بالمنصورة، وأكد أنه لا يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط، والتأكد بنفسه من توافر سيارات نقل الطلاب والمواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية حركة نقل الركاب في موقف سيارات الركوب بجديلة، بنفسه وانتظام حركة الركوب، وقال إن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن، المشرف العام على المواقف، والمحاسب أحمد البنداري، مدير تشغيل النقل الجماعي، ومحمد محمود، مدير المواقف بحي شرق المنصورة.

وحرص على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم.

ووجه الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، خلال تفقده الموقف، باستمرار متابعة رفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

