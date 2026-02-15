مسلسلات رمضان 2026.. القنوات العارضة لمسلسل رأس الأفعى

يترقب الكثير من المشاهدين بدء الموسم الدرامي الرمضاني 2026، والباحثين عن الإثارة والأكشن يتابعون بشغف مسلسل رأس الأفعى، للفنان أمير كرارة والفنان شريف منير، والذي يكشف عن أكاذيب وفضائح جماعة الإخوان المحظورة، من خلال قصص واقعية.

ويعرض مسلسل رأس الأفعى، للفنان أمير كرارة وشريف منير، حصريا عبر قناة ON الفضائية، ومنصة watch it.

بوستر مسلسل رأس الأفعى

روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشاتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت المتحدة عبر صفحتها على "فيسبوك "، البوستر الدعائي لمسلسل "رأس الأفعى" بطولة الفنان أمير كرارة.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.