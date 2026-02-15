محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل وتعظيم كفاءة الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي، جاء أبرزها:

▪️ تكثيف الاستعدادات بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لخدمة المواطنين.

▪️ تنظيم المسابقات الدينية بالمساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف على مدار الشهر الفضيل، والإعداد لاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم خلال ليلة القدر.

▪️حظر تقديم الشيشة بالمنشآت و الكافيتريات المؤجرة من الجهات الحكومية بالمحافظة.

▪️ التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى لتنفيذ وحدات سكنية بمدينة بلاط، بناء على طلبات الراغبين المسددين لمقابل الجدية و عددهم ١١٧٨ متقدم.

▪️ المتابعة الدورية للأعمال الجارية والموقف التنفيذي لصيانة المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة، بما يضمن جاهزيتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

▪️ تخصيص نسبة من تبرعات المستثمرين و تحصيل نسبة من مقابل الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح مشروع إنشاء مستشفى علاج الأورام.

▪️ متابعة إجراءات رفع كفاءة طريق الفوسفات بالخارجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق، والالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ.

▪️ التنسيق بين المراكز ومديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة إقامة موائد الرحمن وتوفير وجبات للصائمين والمغتربين من الطلاب بسكن الطلبة والطالبات.

وعلى هامش الاجتماع، أهدى محافظ الوادي الجديد درع المحافظة للسيد فتحي أحمد مهني، مدير عام منطقة الضرائب العقارية السابق، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لمسيرته المهنية وجهوده في دعم منظومة العمل المحلي، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم النماذج المتميزة ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان وتعزيزًا للأداء المؤسسي.