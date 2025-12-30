ضبط 104 أكياس أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية في حملة بالداخلة

نفذت إدارة تموين الداخلة بالوادي الجديد حملة رقابية موسعة، شملت الحملة الأسواق والمخابز وتجار التموين، والتركيز على محال الأسمدة والمبيدات الزراعية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٢) محضر غش تجاري لتداول أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة البالغة ١٠٤ كيس متنوعة الأصناف والأوزان.



ياتي ذلك في إطار توجيهات السيد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين، بمتابعة السلع الإستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية المدعمة.