الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أسفها لما ورد في بيان السعودية الشقيقة وما تضمنه من مغالطات جوهرية، مؤكدة رفضها القاطع الزج باسم الإمارات في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها.: نستهجن الادعاءات بشأن توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية.

وأضافت الخارجية الإماراتية: نؤكد حرصنا على أمن واستقرار السعودية الشقيقة واحترامنا الكامل لسيادتها وأمنها الوطني

وتابعت الخارجية الإماراتية: العلاقات الأخوية مع السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة ونحرص على التنسيق مع الأشقاء بالمملكة.

وزادت الخارجية الإماراتية: موقفنا منذ بداية الأحداث في حضرموت والمهرة كان العمل على احتواء الموقف ودعم التهدئة.

وأكملت الخارجية الإماراتية: الوجود الإماراتي باليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية.

وختمت الخارجية الإماراتية: التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية لمنع التصعيد وعلى أساس الوقائع الموثوقة.

وفي وقت لاحق ؛ نشر تحالف دعم الشرعية، ينشر فيديو يوثق وصول السفينتين المحملتين بالأسلحة والعربات القتالية إلى ميناء المكلا باليمن.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، بأنه في يومي السبت والأحد (27 - 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا ، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.



من جهته، قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تصريح إن ما جرى يمثل "اعتداء رسميا من قبل المملكة العربية السعودية على حضرموت ومينائها المدني".



وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.