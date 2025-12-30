وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

وزير الدفاع:

القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار فى مجابهة كافة التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصري

وزير الداخلية

الشرطة والقوات المسلحة جاهزون لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره

وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع فى ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الضباط بالوزاراتين وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وأكاديمية الشرطة.

وتضمن اللقاء عروضا تفصيلية تناولت التحليل الإستراتيجى لمختلف الأحداث الجارية داخليا وإقليميا ودوليا ، وما يتطلبه ذلك من توحيد المفاهيم وأساليب العمل المشترك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية التى تسهم فى ترسيخ الحالة الأمنية المستقرة وحماية حدود الوطن وصون مقدساته.

وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدول ، مؤكدا أن التنسيق المستمر يحقق التناغم فى الإرتقاء بمستوى الجاهزية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وإستقراره.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها، بما يحقق الحفاظ على أعلى مستويات الحالة الأمنية داخل المجتمع وتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه فى ظل التهديدات والتحديات المتلاحقة.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، لجهودهم فى حفظ الأمن خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الدفاع، أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والإستقرار فى مجابهة كافة التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصري، وسيظلا معاً فى طليعة الشعب المصري يدافعان عن أمنه وسلامة أراضيه ، ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الإستقرار الأمنى وتهيئة المناخ لإستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وتقديراً للتميز والعطاء قاما القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط كونهم نماذج مشرفة يحتذى بها فى تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك فى إطار التنسيق المستمر للجهود بين وزاراتي الدفاع والداخلية للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة ربوع الوطن خاصة مع قرب حلول احتفالات العام الميلادي الجديد وعدد من المناسبات الدينية والوطنية خلال الفترة المقبلة.