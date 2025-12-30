أهداف برنامج «صحح قراءتك».. متحدث الأوقاف يوضحها

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج «صحح قراءتك» يأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم الوقت وحسن استثماره في خدمة القرآن الكريم، وتقديم خدمة مجتمعية جليلة تسهم في تصحيح تلاوة القرآن لدى مختلف فئات المجتمع.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تصحيح القراءة له أهمية كبرى على المستوى الفردي، لارتباطه بصحة الصلاة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأخطاء في التلاوة قد تؤثر على صحة العبادة، وهو ما تسعى الوزارة لمعالجته من خلال هذا البرنامج المنتظم.

وأضاف أن إطلاق البرنامج جاء استجابة لطلب جماهيري واسع، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج «دولة التلاوة»، حيث طالب كثير من المواطنين بمسارات تعليمية تساعدهم على تعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، حتى دون الاشتراك في مسابقات.

وأشار إلى أن حلقات «صحح قراءتك» تُعقد في مواعيد مرنة بعد صلاتي العشاء والفجر، مراعاة لاختلاف ظروف المواطنين، ويتم تنفيذها في المساجد على أيدي أئمة وقراء مؤهلين، مع تبسيط معاني الآيات لمن يرغب.