وزير الأوقاف: التيارات المتطرفة أساءت فهم الحاكمية وقادت إلى التكفير والعنف

أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن مفهوم «الحاكمية» تعرض عبر بعض التيارات المتطرفة لتأويلات مغلوطة أخرجته عن إطاره العلمي والشرعي الصحيح، وحولته إلى أداة فكرية لتكفير المجتمعات واستباحة الدماء، وهو ما يتناقض مع منهج أهل السنة والجماعة وإجماع علماء الأمة عبر العصور.

وأوضح وزير الأوقاف، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، أن هذه القراءات المنحرفة للنصوص القرآنية قامت على عزل الآيات عن سياقاتها، وإقصاء التراث التفسيري الرصين، والاعتماد على الفهم الذاتي والانطباعات الشخصية، بدلًا من المنهج العلمي القائم على الجمع بين النص، والمقاصد، وقواعد الاستنباط المعتمدة في علوم التفسير وأصول الفقه.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن علماء المسلمين، من جيل الصحابة والتابعين إلى الأئمة المتأخرين، أجمعوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي التكفير إلا في حال الجحود والإنكار، مؤكدًا أن تحويل مسائل الفقه والاجتهاد إلى قضايا عقدية يُعد انحرافًا خطيرًا يفتح الباب أمام الغلو والتطرف.

وأضاف أن بعض الأطروحات الفكرية المعاصرة تجاهلت عمدًا قواعد معتبرة في الشريعة، مثل مراعاة المقاصد، وعوارض الأهلية، واختلاف الأحوال والوقائع، وهو ما أدى إلى تصعيد خطاب التكفير، وترسيخ ثقافة الصدام بدل الإصلاح، والتنازع بدل البناء.

وشدد وزير الأوقاف على أن مواجهة هذا الفكر لا تكون إلا بالعلم الرصين، وبتجديد الخطاب الديني تجديدًا منضبطًا، يعيد الاعتبار لمناهج العلماء، ويكشف زيف التأويلات المتشددة التي شوّهت صورة الإسلام وحمّلته ما ليس فيه.

وأكد في ختام بيانه أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء دورها التوعوي والعلمي، من خلال المنصات الرقمية والبرامج الدعوية، لترسيخ الفهم الوسطي الصحيح، وحماية وعي الشباب، وصيانة النصوص الشرعية من العبث والتوظيف الأيديولوجي، بما يخدم استقرار الأوطان ويحفظ مقاصد الدين.