حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
ديني

وزير الأوقاف: التيارات المتطرفة أساءت فهم الحاكمية وقادت إلى التكفير والعنف

عبد الرحمن محمد

أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن مفهوم «الحاكمية» تعرض عبر بعض التيارات المتطرفة لتأويلات مغلوطة أخرجته عن إطاره العلمي والشرعي الصحيح، وحولته إلى أداة فكرية لتكفير المجتمعات واستباحة الدماء، وهو ما يتناقض مع منهج أهل السنة والجماعة وإجماع علماء الأمة عبر العصور.

وأوضح وزير الأوقاف، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، أن هذه القراءات المنحرفة للنصوص القرآنية قامت على عزل الآيات عن سياقاتها، وإقصاء التراث التفسيري الرصين، والاعتماد على الفهم الذاتي والانطباعات الشخصية، بدلًا من المنهج العلمي القائم على الجمع بين النص، والمقاصد، وقواعد الاستنباط المعتمدة في علوم التفسير وأصول الفقه.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أن علماء المسلمين، من جيل الصحابة والتابعين إلى الأئمة المتأخرين، أجمعوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي التكفير إلا في حال الجحود والإنكار، مؤكدًا أن تحويل مسائل الفقه والاجتهاد إلى قضايا عقدية يُعد انحرافًا خطيرًا يفتح الباب أمام الغلو والتطرف.

وأضاف أن بعض الأطروحات الفكرية المعاصرة تجاهلت عمدًا قواعد معتبرة في الشريعة، مثل مراعاة المقاصد، وعوارض الأهلية، واختلاف الأحوال والوقائع، وهو ما أدى إلى تصعيد خطاب التكفير، وترسيخ ثقافة الصدام بدل الإصلاح، والتنازع بدل البناء.

وشدد وزير الأوقاف على أن مواجهة هذا الفكر لا تكون إلا بالعلم الرصين، وبتجديد الخطاب الديني تجديدًا منضبطًا، يعيد الاعتبار لمناهج العلماء، ويكشف زيف التأويلات المتشددة التي شوّهت صورة الإسلام وحمّلته ما ليس فيه.

وأكد في ختام بيانه أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء دورها التوعوي والعلمي، من خلال المنصات الرقمية والبرامج الدعوية، لترسيخ الفهم الوسطي الصحيح، وحماية وعي الشباب، وصيانة النصوص الشرعية من العبث والتوظيف الأيديولوجي، بما يخدم استقرار الأوطان ويحفظ مقاصد الدين.

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

تضامن الاجتماعي بالغربية

تضامن الغربية: توزيع سلة إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة

الجولة

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لمتابعة زراعات بنجر السكر بالقصاصين الجديدة

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين بالمعرض المحلي للعلوم والهندسة إيسف 2026

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

