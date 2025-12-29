الأوقاف: 1253 حلقة ضمن برنامج صحح قراءتك في جميع المديريات

عقدت وزارة الأوقاف، مساء أمس 1253حلقة قرآنية ضمن برنامج «صحح قراءتك»، وذلك عقب صلاة العشاء بمساجد الجمهورية، ضمن خطتها الهادفة إلى نشر القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، والارتقاء بمستوى التلاوة، وتصويب الأخطاء الشائعة، وتعزيز الوعي بقواعد التجويد وأحكام التلاوة.

يأتي تنفيذ هذه الحلقات في إطار خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة القرآنية بالمساجد، وإحياء دورها التربوي والعلمي؛ تأكيدًا لرسالتها في خدمة القرآن الكريم وبناء الوعي الديني الرشيد، من خلال تصحيح قراءة المصلين وتحسين أدائهم القرآني، تحت إشراف نخبة من الأئمة والقراء المتخصصين، بما يسهم في ربط المصلين بكتاب الله تعالى فهمًا وتدبرًا.