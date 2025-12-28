الأوقاف: انعقاد المقرأة النموذجية في محافظات الجمهورية

عقدت وزارة الأوقاف، المقرأة النموذجية بجميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر، في إطار جهودها المتواصلة للعناية بالقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة، وترسيخ منهج التلقي المنضبط عن أهل الاختصاص، وذلك ضمن سلسلة المقارئ التي تعقدها الوزارة بمختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن المقرأة أُقيمت بحضور نخبة من أئمة وزارة الأوقاف المتخصصين، في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للأئمة والقرّاء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تعميم المقرأة النموذجية يأتي ضمن خطتها الدعوية الشاملة، التي تجمع بين التأصيل العلمي والبعد التربوي، وتسهم في إعداد أئمة وقرّاء متمكنين، قادرين على أداء رسالة القرآن أداءً يليق بجلاله وقدسيته.

وأشارت الوزارة إلى أن المقارئ تُعد إحدى الركائز الأساسية في مشروعها القرآني، مؤكدة استمرار دعمها للفعاليات القرآنية التي تسهم في الارتقاء بمستوى التلاوة وخدمة كتاب الله تعالى في ربوع الوطن.

وفي سياق آخر، ألف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أبيات شعر عن برنامج «دولة التلاوة»، الذى لقى رواجًا كبيرًا وحقق نجاحًا مبهرًا.

وقال وزير الأوقاف في أبيات الشعر:

أَرْضُ التِّلَاوَةِ تَبْدُو الْيَوْمَ فِي عِيدٍ

إِذْ أَطْرَبَ النَّاسَ فِيهَا صَوْتُ تَغْرِيدٍ

مِنَ الشَّبَابِ النَّبِيلِ الْحُرِّ قَدْ صَعَدُوا

فِي سُلَّمِ الْمَجْدِ وَالْعَلْيَاءِ وَالْجُودِ

تَنَافَسُوا فَأَبَانُوا عَنْ مَوَاهِبِهِمْ

وَأَبْدَعُوا بَيْنَ تَرْتِيلٍ وَتَجْوِيدٍ

حَنَاجِرٌ صَدَحَتْ بِالذِّكْرِ تُطْرِبُنَا

كَأَنَّهَا الْيَوْمَ مِنْ مِزْمَارِ دَاوُودِ

شُمُوسُ ذِكْرٍ وَتَرْتِيلٍ مُحَبَّرَةٌ

تَكَادُ تُسْمِعُ تَرْتِيلَ ابْنِ مَسْعُودٍ

كَأَنَّهُمْ أَسْمَعُوا الدُّنْيَا بِأَكْمَلِهَا

بِأَنَّنَا أَهْلُ تَنْوِيرٍ وَتَشْيِيدٍ

وَأَنَّ مِصْرَ مَدَى الْأَزْمَانِ مُبْدِعَةٌ

وَأَنَّهَا أَرْضُ أَمْجَادٍ وَتَجْدِيدٍ

وَأَنَّهَا أَرْضُ إِبْدَاعٍ وَمَوْهِبَةٍ

تَسْرِي بِهَا فِي ثَنَايَا كُلِّ مَوْلُودٍ

فَيَا شُمُوسَ بِلَادِي أَشْرِقِي أَبَدًا

وَيَا نَسَائِمَ فَجْرِ صُعُودِهَا عُودِي