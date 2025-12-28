قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ندوات لأوقاف بني سويف والفيوم عن خطورة ظاهرة أطفال الشوارع والتسوّل

الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

نظّمت مديرية أوقاف الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بعنوان: «خطورة التسول وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع»، وذلك بمدرسة التعليم الأساسي بقرية مطرطارس، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

حاضر في الندوة الشيخ ياسين عبد الحميد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث تناول مفهوم التسول وبيّن خطورته على كرامة الإنسان وآثاره السلبية على المجتمع، مؤكدًا أن الإسلام حثّ على العمل والكسب الحلال، وحرّم استخدام السؤال وسيلة للكسب دون حاجة حقيقية.

كما استعرض دور التكافل الاجتماعي في الإسلام القائم على الزكاة والصدقات، مشددًا على أهمية غرس قيم الاعتماد على النفس والعمل الجاد واحترام الكرامة الإنسانية لدى الطلاب، مع التأكيد على دور الأسرة والمدرسة في توعية النشء.

وقد أبدى الطلاب وإدارة المدرسة تفاعلًا إيجابيًّا مع محتوى الندوة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التوعوية لما لها من أثر كبير في بناء وعي الطلاب بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الصحيحة، ومواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، والتأكيد على المسئولية المشتركة في رعاية الأطفال وحمايتهم من المخاطر المجتمعية.

 محاضرة حول التسول وأسباب مواجهته

عقدت مديرية أوقاف بني سويف، بالتعاون مع قصر ثقافة بني سويف، محاضرة دينية بعنوان: «التسوّل: الأسباب وسبل المواجهة»، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الأوقاف.

وأُقيمت المحاضرة بقصر ثقافة الفشن، وتناولت مفهوم التسوّل، وأبرز أسبابه الاجتماعية والاقتصادية، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على المنهج الإسلامي في التعامل مع هذه الظاهرة، من خلال الحث على العمل، وترسيخ قيم الكرامة الإنسانية، وتعزيز دور التكافل الاجتماعي.

وأكدت المحاضرة أهمية التوعية الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتسوّل، وضرورة توجيه المساعدات إلى مستحقيها عبر القنوات الشرعية والرسمية، بما يُسهم في الحد من انتشار الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

وشددت على دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر الوعي المجتمعي، والتكامل مع جهود الدولة في مواجهة الظواهر السلبية، وبناء وعي رشيد قائم على القيم الأخلاقية والعمل المنتج والمسئولية المجتمعية.

أوقاف الفيوم خطورة ظاهرة أطفال الشوار التربية والتعليم التسول التسول وأسباب مواجهته

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر
