أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية حول احترام الكبير

نظّمت مديرية أوقاف الفيوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قوافل دعوية لعدد من مراكز الشباب تحت عنوان: "احترام الكبير بين القيم الدينية والأخلاق الإنسانية"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صَحّح مفاهيمك» التي أطلقتها الوزارة لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

شارك في هذه القوافل نخبة من الأئمة، حيث قدموا لقاءات توعوية ركّزت على مكانة كبار السن في الإسلام وأهمية ترسيخ قيم الاحترام والتقدير في السلوك اليومي للشباب، باعتبارها من ركائز الأخلاق الإنسانية وقيم المجتمع المصري الأصيل.

ولاقت هذه الفعاليات تفاعلًا إيجابيًّا من الشباب، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور مديرية أوقاف الفيوم في تقديم برامج توعوية هادفة تُسهم في بناء شخصية مستقرة وواعية.

وأكدت المديرية أن هذه القوافل تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الدعوية والثقافية دعمًا لرسالة الوزارة في نشر الوسطية وتعزيز القيم الأخلاقية، وتأكيدًا على استمرار جهود مبادرة «صَحّح مفاهيمك» في مختلف القطاعات بالمحافظة.