الأوقاف تبدأ توزيع 5000 زِيّ أزهري كامل للأئمة

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد المقبل، 4 يناير 2025م، في توزيع 6000 زي أزهري كامل للأئمة.

وكلفت الوزارة، مديري المديريات، بإيفاد مندوبيهم إلى ديوان عام الوزارة؛ لتسلّم الزي، على أن يجري التوزيع بالمديريات ابتداءً من الأحد المقبل، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، ولمدة 15 يومًا متواصلة، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي الأزهري الذي يمنح الإمام مظهرًا أنيقًا يليق بمكانته، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للأئمة والدعاة في أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.

وعقدت وزارة الأوقاف، المقرأة النموذجية بجميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر، في إطار جهودها المتواصلة للعناية بالقرآن الكريم، وتصحيح التلاوة، وترسيخ منهج التلقي المنضبط عن أهل الاختصاص، وذلك ضمن سلسلة المقارئ التي تعقدها الوزارة بمختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن المقرأة أُقيمت بحضور نخبة من أئمة وزارة الأوقاف المتخصصين، في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للأئمة والقرّاء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تعميم المقرأة النموذجية يأتي ضمن خطتها الدعوية الشاملة، التي تجمع بين التأصيل العلمي والبعد التربوي، وتسهم في إعداد أئمة وقرّاء متمكنين، قادرين على أداء رسالة القرآن أداءً يليق بجلاله وقدسيته.

وأشارت الوزارة إلى أن المقارئ تُعد إحدى الركائز الأساسية في مشروعها القرآني، مؤكدة استمرار دعمها للفعاليات القرآنية التي تسهم في الارتقاء بمستوى التلاوة وخدمة كتاب الله تعالى في ربوع الوطن.