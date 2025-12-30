قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحدث وظيفة.. أغلق باب أي سيارة بدون سائق واحصل على 24 دولارا

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
عزة عاطف

في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ظهرت واحدة من أغرب الوظائف التي أفرزها عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضطر شركات القطر لإرسال عمالها في مهام عاجلة لمسافات طويلة فقط من أجل إغلاق باب سيارة "روبوتاكسي" تركه الركاب مفتوحًا قليلاً. 

هذه السيارات، رغم ذكائها الشديد في الملاحة والقيادة، تقف عجزًا تامًا أمام باب لم يغلق بإحكام، مما يحولها إلى كتلة حديد معطلة تعيق حركة المرور وتنتظر تدخلاً بشريًا بسيطًا مقابل مبالغ مالية تبدو غير منطقية للكثيرين.

السيارات ذاتية القيادة تواجه عجز تقني أمام فعل بشري بسيط

تعتمد السيارات بدون سائق الحالية على حساسات فائقة الدقة تمنعها من التحرك إذا لم تكن الأبواب مغلقة بنسبة مائة في المائة لدواعي السلامة. 

ولأن هذه السيارات تفتقر إلى أذرع آلية لإغلاق أبوابها، فإن ترك الراكب للباب "مواربًا" يتسبب في تعطل السياره فورًا في مكانها. 

وهنا يأتي دور شركات القطر المتعاقدة مع شركات التكنولوجيا، حيث يتلقى العامل بلاغًا بالتحرك إلى موقع السيارة، ليقوم بفعل لا يستغرق ثانية واحدة وهو دفع الباب لإغلاقه، ثم يعود لعمله بعد أن يتقاضى مبلغًا قد يصل إلى 24 دولارًا لهذه المهمة.

جدوى اقتصادية محيرة ومعاناة للعمال

بالرغم من أن الحصول على 24 دولارًا مقابل إغلاق باب يبدو كأنه "عملية سهلة"، إلا أن العمال في لوس أنجلوس يصفون الوظيفة بأنها غير فعالة ومرهقة. 

ففي كثير من الأحيان، يضطر العامل لقطع مسافات طويلة وسط زحام مروري خانق للوصول إلى السيارة المعطلة، مما يستهلك وقتًا ووقودًا يجعل الربح صافيًا ضئيلاً جدًا. 

ويرى أصحاب شركات القطر أن هذه المهام تعطلهم عن القيام بعمليات سحب السيارات الحقيقية التي تدر أرباحًا أعلى، لكنهم مضطرون للالتزام بالعقود المبرمة مع شركات الروبوتاكسي.

الحل المستقبلي: أبواب منزلقة آلية

أدركت شركات تطوير السيارات ذاتية القيادة هذا الخلل التصميمي الذي يكلفها آلاف الدولارات يوميًا كرسوم لشركات المساعدة على الطريق. 

وبدأت التوجه نحو تصميم طرازات جديدة مزودة بأبواب منزلقة آلية (مثل أبواب الحافلات الصغيرة) يمكن التحكم بها برمجيًا من مركز القيادة. 

هذا التغيير التقني سيعني نهاية هذه الوظيفة قريبًا، وسيجعل الروبوتاكسي أكثر استقلالاً، لينهي عصرًا كان فيه مصير تكنولوجيا بمليارات الدولارات يتوقف على يد عامل بشري يدفع بابًا معدنيًا.

مشاكل سيارات الروبوتاكسي وظائف الذكاء الاصطناعي أعطال السيارات ذاتية القيادة أعطال السيارات سيارات الأجرة بدون سائق أخبار تكنولوجيا النقل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب الميراث.. مشاجرة بسلاح أبيض بين شخصين في أطفيح

السيرة الذاتية

أم لـ 3 بنات.. النيابة الإدارية تنشر السيرة الذاتية لسهام صبري شهيدة الواجب الوطني

أرشيفية

حبس 4 متهمين 3 سنوات بتهم احتيال عبر استغلال بيانات المواطنين بالجيزة

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد