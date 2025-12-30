قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
تحقيقات وملفات

رحيل الكاتب والروائي محمد يوسف الغرباوي

الكاتب محمد الغرباوي
الكاتب محمد الغرباوي
جمال عاشور

رحل عن عالمنا صباح اليوم الكاتب والروائي والقاص المصري محمد يوسف الغرباوي، صاحب رواية «متاهة العابد» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، ما أثار حالة من الحزن والأسى في الأوساط الثقافية والأدبية، حيث نعاه عدد من الكتّاب والمثقفين بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

وُلد الغرباوي بحي العجوزة في القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976، متخصصًا في الهندسة المدنية. وإلى جانب تكوينه العلمي، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وامتدت مسيرته المهنية إلى مواقع قيادية، إذ تدرّج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

دخل الغرباوي عالم الأدب متأخرًا نسبيًا، لكنه ترك بصمة واضحة في وقت وجيز. ففي عام 2018 صدرت مجموعته القصصية الأولى «ظل بلا إنسان» عن دار الآداب، ولاقت اهتمامًا نقديًا ملحوظًا. وفي أبريل 2021، صدرت الطبعة الأولى من روايته «متاهة العابد» عن منشورات إيبييدي، لتُرشَّح لاحقًا ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية، مؤكدة حضور اسمه بين الأصوات السردية الجادة.

وبرحيله، يفقد المشهد الثقافي كاتبًا جمع بين الخبرة المهنية والرؤية الأدبية، وأسهم بأعماله في إثراء السرد العربي المعاصر، تاركًا إرثًا إبداعيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة قرّائه ومحبيه. رحم الله محمد يوسف الغرباوي، وأسكنه فسيح جناته.

الكاتب والروائي والقاص المصري محمد يوسف الغرباوي رواية «متاهة العابد» جائزة الشيخ زايد للكتاب الأوساط الثقافية والأدبية كلية الهندسة ا المعلومات وإدارة الأعمال

