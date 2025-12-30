رحيل الكاتب والروائي محمد يوسف الغرباوي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الكاتب والروائي والقاص المصري محمد يوسف الغرباوي، صاحب رواية «متاهة العابد» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، ما أثار حالة من الحزن والأسى في الأوساط الثقافية والأدبية، حيث نعاه عدد من الكتّاب والمثقفين بكلمات مؤثرة، داعين له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

وُلد الغرباوي بحي العجوزة في القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976، متخصصًا في الهندسة المدنية. وإلى جانب تكوينه العلمي، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وامتدت مسيرته المهنية إلى مواقع قيادية، إذ تدرّج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

دخل الغرباوي عالم الأدب متأخرًا نسبيًا، لكنه ترك بصمة واضحة في وقت وجيز. ففي عام 2018 صدرت مجموعته القصصية الأولى «ظل بلا إنسان» عن دار الآداب، ولاقت اهتمامًا نقديًا ملحوظًا. وفي أبريل 2021، صدرت الطبعة الأولى من روايته «متاهة العابد» عن منشورات إيبييدي، لتُرشَّح لاحقًا ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية، مؤكدة حضور اسمه بين الأصوات السردية الجادة.

وبرحيله، يفقد المشهد الثقافي كاتبًا جمع بين الخبرة المهنية والرؤية الأدبية، وأسهم بأعماله في إثراء السرد العربي المعاصر، تاركًا إرثًا إبداعيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة قرّائه ومحبيه. رحم الله محمد يوسف الغرباوي، وأسكنه فسيح جناته.