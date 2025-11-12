أغرب منتج في تاريخ آبل.. iPhone Pocket يثير جنون الإنترنت

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق إكسسوار جديد محدود الإصدار لهواتف آيفون يحمل اسم iPhone Pocket، وهو عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن ارتداؤها على الكتف أو المعصم، صممت خصيصا لحمل هاتف الآيفون وسماعات AirPods وبعض الأغراض اليومية الصغيرة.

الملفت في هذا المنتج أنه من تطوير استوديو التصميم الياباني الشهير "إيسي مياكي ديزاين ستوديو"، المعروف بابتكاره البلوفر الأسود الأيقوني الذي اشتهر به مؤسس آبل الراحل ستيف جوبز.

تصميم يجمع الأناقة والابتكار

تأتي حقيبة iPhone Pocket بتصميم ثلاثي الأبعاد منسوج بتقنية 3D-knitted، مع هيكل شبكي مضلع يمنحها مزيجا من المرونة والمتانة. ويمكن ارتداؤها بعدة طرق:

- كحقيبة جانبية Cross-body على الكتف.

- أو كحقيبة صغيرة تلف حول المعصم.

- كما يمكن تثبيتها على حقائب اليد الكبيرة.

وتتوافق الحقيبة مع جميع إصدارات الآيفون منذ iPhone 8 وحتى أحدث الطرازات، إضافة إلى جميع موديلات AirPods.

iPhone Pocket

ألوان وأسعار متعددة

تتوفر نسخة الحزام القصير من الحقيبة بعدة ألوان نابضة بالحياة تشمل: الأصفر الليموني، البرتقالي اليوسفي، البنفسجي، الوردي، الأزرق الطاووسي، الياقوتي، القرفة، والأسود، بسعر 149.95 دولارا.

أما النسخة ذات الحزام الطويل فتتوفر بثلاثة ألوان أنيقة هي: الياقوتي، القرفة، والأسود، ويبلغ سعرها 229.95 دولارا.

iPhone Pocket

موعد التوفر وأماكن البيع

سيبدأ طرح iPhone Pocket يوم الجمعة 14 نوفمبر في عدد من متاجر أبل المختارة حول العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وطوكيو وسنغافورة وهونج كونج وباريس وميلانو وسيول وشنغهاي وتايبيه

إصدار محدود بروح أزياء "إيسي مياكي"

من خلال هذا التعاون الجديد، تعيد آبل تقديم مفهوم التقنية بأسلوب الموضة الراقية، في مزيج يجسد روح الابتكار الياباني والأناقة العصرية لـ آبل، ويبدو أن iPhone Pocket ليس مجرد حقيبة، بل قطعة فنية فاخرة تعيد إلى الأذهان العلاقة التاريخية بين آبل والمصمم الراحل إيسي مياكي.