قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أغرب منتج في تاريخ آبل.. iPhone Pocket يثير جنون الإنترنت

iPhone Pocket
iPhone Pocket
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق إكسسوار جديد محدود الإصدار لهواتف آيفون يحمل اسم iPhone Pocket، وهو عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن ارتداؤها على الكتف أو المعصم، صممت خصيصا لحمل هاتف الآيفون وسماعات AirPods وبعض الأغراض اليومية الصغيرة.

الملفت في هذا المنتج أنه من تطوير استوديو التصميم الياباني الشهير "إيسي مياكي ديزاين ستوديو"، المعروف بابتكاره البلوفر الأسود الأيقوني الذي اشتهر به مؤسس آبل الراحل ستيف جوبز.

تصميم يجمع الأناقة والابتكار

تأتي حقيبة iPhone Pocket بتصميم ثلاثي الأبعاد منسوج بتقنية 3D-knitted، مع هيكل شبكي مضلع يمنحها مزيجا من المرونة والمتانة. ويمكن ارتداؤها بعدة طرق:

- كحقيبة جانبية Cross-body على الكتف.

- أو كحقيبة صغيرة تلف حول المعصم.

- كما يمكن تثبيتها على حقائب اليد الكبيرة.

وتتوافق الحقيبة مع جميع إصدارات الآيفون منذ iPhone 8 وحتى أحدث الطرازات، إضافة إلى جميع موديلات AirPods.

iPhone Pocket

ألوان وأسعار متعددة

تتوفر نسخة الحزام القصير من الحقيبة بعدة ألوان نابضة بالحياة تشمل: الأصفر الليموني، البرتقالي اليوسفي، البنفسجي، الوردي، الأزرق الطاووسي، الياقوتي، القرفة، والأسود، بسعر 149.95 دولارا.

أما النسخة ذات الحزام الطويل فتتوفر بثلاثة ألوان أنيقة هي: الياقوتي، القرفة، والأسود، ويبلغ سعرها 229.95 دولارا.

iPhone Pocket

موعد التوفر وأماكن البيع

سيبدأ طرح iPhone Pocket يوم الجمعة 14 نوفمبر في عدد من متاجر أبل المختارة حول العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن وطوكيو وسنغافورة وهونج كونج وباريس وميلانو وسيول وشنغهاي وتايبيه

إصدار محدود بروح أزياء "إيسي مياكي"

من خلال هذا التعاون الجديد، تعيد آبل تقديم مفهوم التقنية بأسلوب الموضة الراقية، في مزيج يجسد روح الابتكار الياباني والأناقة العصرية لـ آبل، ويبدو أن iPhone Pocket ليس مجرد حقيبة، بل قطعة فنية فاخرة تعيد إلى الأذهان العلاقة التاريخية بين آبل والمصمم الراحل إيسي مياكي.

iPhone Pocket آبل إكسسوار جديد حقيبة iPhone Pocket

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

نيسان

مفاجأة.. نيسان تعلن عودة سيارات السيدان المدمجة

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

تحديث ببجي 4.1 الجديد

لأيفون وأندرويد.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد