قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتخلى عن ميزة أمان شهيرة في iPhone Fold.. المفاجأة الصادمة

iPhone Fold
iPhone Fold
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل للإعلان عن أول آيفون قابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2026، وسط تسريبات بدأت تكشف بعض تفاصيل الجهاز المرتقب.

وتشير التقارير الأولية إلى أن iPhone Fold قد يتخلى عن بعض ميزات الأمان التقليدية، لكنها قد لا تشكل عقبة كبيرة أمام المستخدمين.

آبل تتخلى عن ميزة أمان رئيسية في iPhone Fold

وفقا لتسريبات وتحليل من J.P. Morgan، قد يأتي الهاتف الجديد بكاميرا مزدوجة أمامية مخفية تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، لكنه قد لا يدعم ميزة Face ID لفتح الهاتف، وهي من أبرز ميزات الأمان في هواتف آيفون.

وبدلا من ذلك، من المرجح أن يعتمد الهاتف على ميزة Touch ID، سواء من خلال زر جانبي أو مستشعر تحت الشاشة، ما قد يمثل تغييرا مثيرا للاهتمام لمستخدمي آبل.

آبل تتخلى عن ميزة أمان رئيسية في iPhone Fold

أبرز مميزات iPhone Fold المتوقع

كما كشفت التسريبات أن الهاتف سيضم كاميرتين خلفيتين أيضا، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مشابهة لما شاهدناه في آيفون 17، دون الكاميرا الثلاثية الموجودة في طرازات Pro.

من المتوقع أن يأتي iPhone Fold بشاشة قابلة للطي بحجم 7.8 بوصة من نوع LTPO OLED، إضافة إلى شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة من نفس النوع.

ومن المرجح أن يعتمد هاتف آيفون قابل للطي على شريحة A20 الجديدة من آبل لتقديم أداء قوي، بينما قد تتراوح سعة البطارية بين 5000 و5500 ملي أمبير.

تظل هذه المعلومات مبنية على تسريبات، وينبغي التعامل معها بحذر حتى تقوم آبل رسميا بالكشف عن مواصفات الجهاز أو التلميح لإطلاقه.

آبل تستعد للكشف عن أول آيفون قابل للطي في النصف الثاني من 2026

ومن المقرر أن تعلن آبل عن أول آيفون قابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2026.

iPhone Fold ميزة أمان آيفون قابل للطي آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

إخماد نيران شونه كتان بالغربية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية .. صور

متهم

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المارة بالقاهرة

محكمة

تأييد حكم معاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بالقاهرة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد