آبل تتخلى عن ميزة أمان شهيرة في iPhone Fold.. المفاجأة الصادمة

تستعد شركة آبل للإعلان عن أول آيفون قابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2026، وسط تسريبات بدأت تكشف بعض تفاصيل الجهاز المرتقب.

وتشير التقارير الأولية إلى أن iPhone Fold قد يتخلى عن بعض ميزات الأمان التقليدية، لكنها قد لا تشكل عقبة كبيرة أمام المستخدمين.

آبل تتخلى عن ميزة أمان رئيسية في iPhone Fold

وفقا لتسريبات وتحليل من J.P. Morgan، قد يأتي الهاتف الجديد بكاميرا مزدوجة أمامية مخفية تحت الشاشة بدقة 24 ميجابكسل، لكنه قد لا يدعم ميزة Face ID لفتح الهاتف، وهي من أبرز ميزات الأمان في هواتف آيفون.

وبدلا من ذلك، من المرجح أن يعتمد الهاتف على ميزة Touch ID، سواء من خلال زر جانبي أو مستشعر تحت الشاشة، ما قد يمثل تغييرا مثيرا للاهتمام لمستخدمي آبل.

أبرز مميزات iPhone Fold المتوقع

كما كشفت التسريبات أن الهاتف سيضم كاميرتين خلفيتين أيضا، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مشابهة لما شاهدناه في آيفون 17، دون الكاميرا الثلاثية الموجودة في طرازات Pro.

من المتوقع أن يأتي iPhone Fold بشاشة قابلة للطي بحجم 7.8 بوصة من نوع LTPO OLED، إضافة إلى شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة من نفس النوع.

ومن المرجح أن يعتمد هاتف آيفون قابل للطي على شريحة A20 الجديدة من آبل لتقديم أداء قوي، بينما قد تتراوح سعة البطارية بين 5000 و5500 ملي أمبير.

تظل هذه المعلومات مبنية على تسريبات، وينبغي التعامل معها بحذر حتى تقوم آبل رسميا بالكشف عن مواصفات الجهاز أو التلميح لإطلاقه.

