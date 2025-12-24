قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
اقتصاد

فوز 712 متقدما في اليوم الأول بالطرح السادس لأراضي مسكن بـ10 مدن

جانب من القرعة
جانب من القرعة
آية الجارحي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل اليوم الأول من  القرعة العلنية الأولى، والذى عقد أمس، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع «مسكن  الطرح السادس»، بـ10 مدن جديدة.

 وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.


وفي هذا الإطار أوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أن اليوم الأول شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، وتم فوز 712 متقدما حيث شملت أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 5 قطع بـ6 أكتوبر – 5 قطع بالعبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن شملت (224 قطعة أرض بأخميم الجديدة – و32 قطعة بالصالحية الجديدة – و45 قطعة بالفشن الجديدة – و11 قطعة بالفيوم الجديدة – و13 قطعة بالمنيا الجديدة – و204 قطع ببدر -     و63 قطع بطيبة الجديدة ).

 وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدماً، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.


وأكد المهندس أحمد على أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.
ويأتي طرح تلك الأراضى في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.


ويتم عقد القرعة العلنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، بحضور من يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، مع استبعاد المخالفين.


جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، ومستمر إجراؤها اليوم وغداً لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأراضي السكنية الصغيرة مسكن الطرح السادس مدن جديدة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

