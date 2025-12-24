قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
موعد ومكان عزاء الفنان طارق الأمير

أعلنت أسرة طارق الأمير إقامة عزاء الراحل يوم الجمعة المقبل، وذلك بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بعد وفاته صباح اليوم داخل أحد المستشفيات، عقب صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل عانى خلال الفترة الماضية من أزمة صحية استدعت دخوله المستشفى، حيث وافته المنية صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

ومن المقرر أن يقتصر العزاء على يوم الجمعة، حيث تستقبل أسرة الفنان الراحل المعزين بمسجد آل رشدان، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والجمهور المصري والعربي بعد إعلان وفاة الفنان والمؤلف المصري طارق الأمير صباح اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 عن عمر يناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتدهور حالته الصحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع قليلة وسط متابعة طبية مكثفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط دعوات الجمهور له بالرحمة والمغفرة.

بدأت الحالة الصحية للفنان طارق الأمير تتدهور خلال الأيام الماضية حيث نقل إلى قسم العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً وفق تصريحات العائلة التي أكدت أن حالته أصبحت حرجة بعد دخول المرض إلى مراحل متقدمة.

وأضافت المصادر أن طارق الأمير تعرض في المستشفى إلى عدوى بكتيرية خطيرة أدت إلى تأزم في وظائف جهازه المناعي مما استدعى بقاءه في غيبوبة قبل وفاته وتأثر ذلك بشكل مباشر على العديد من أعضاء جسده أبرزها القلب الذي توقف تمامًا بعد محاولات إنعاش متعددة من قبل الفريق الطبي.

