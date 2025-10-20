قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold .. ما القصة؟

هاتف ذكي قابل للطي
هاتف ذكي قابل للطي
لمياء الياسين

شائعات عديدة طالت هاتف iPhone Fold فلطالما سرت شائعاتٌ عديد حول إطلاق الهاتف والذي يعد أول هاتف ذكي قابل للطي من آبل.

هاتف iPhone Fold 

وأشار تقريرًا كوريًا جديدًا إلى أنه قد لا يُطرح قبل عام ٢٠٢٧ وبدلاً من ذلك، إذا نجحت آبل في إطلاقه عام ٢٠٢٦، فلن يُنتج منه سوى ما بين ٥ و٧ ملايين وحدة فقط العام المقبل وقد يُعزى سبب التأخير المحتمل إلى الوقت الذي يستغرقه تحديد جميع المواصفات، بما في ذلك، وهو الأهم، المفصلة.

 زعمت شائعة حديثة أن سعر المفصلة سيكون أقل بكثير مما كان متوقعًا في البداية . وبالمعدل الذي تسير به الاستعدادات للإنتاج، لن تتمكن آبل من بيع ما بين 10 و15 مليون وحدة كما تطمح العام المقبل.

مواصفات هاتف iPhone Fold 

يُقال إن هاتف iPhone Fold سيحتوي على شاشة قابلة للطي بقياس 7.58 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.38 بوصةوستستخدم تقنية LTPO للمساعدة في كفاءة الطاقة.

​وعلى الرغم من اتضاح صورة المواصفات، فإن التحدي الأكبر يعد في اللحاق بالمنافسين وقد يرى البعض أن إطلاقه متأخرًا قد يكون تنافسيًا، خاصة إذا تمكنت شركة آبل من تحقيق سلاسة مثالية للبرمجيات وإدارة فائقة للبطارية وبالنظر إلى خارطة الطريق المستقبلية، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تفكر في تقسيم مواسم إطلاق أجهزة آيفون في عام 2026، وقد يشهد شهر سبتمبر 2026 إطلاق لبعض الطرازات مثل  iPhone 18 Pro وPro Max، مع إصدارات Air وFold كمتغيرات.

هاتف ذكي iPhone Fold هاتف iPhone Fold

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري تاج الأفراح ومسك الختام

الخبير الاقتصادي حسام عيد

يضم 52 شركة.. خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز تمويل الشركات وتنشط البورصة

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد