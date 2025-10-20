أبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold .. ما القصة؟

شائعات عديدة طالت هاتف iPhone Fold فلطالما سرت شائعاتٌ عديد حول إطلاق الهاتف والذي يعد أول هاتف ذكي قابل للطي من آبل.

هاتف iPhone Fold

وأشار تقريرًا كوريًا جديدًا إلى أنه قد لا يُطرح قبل عام ٢٠٢٧ وبدلاً من ذلك، إذا نجحت آبل في إطلاقه عام ٢٠٢٦، فلن يُنتج منه سوى ما بين ٥ و٧ ملايين وحدة فقط العام المقبل وقد يُعزى سبب التأخير المحتمل إلى الوقت الذي يستغرقه تحديد جميع المواصفات، بما في ذلك، وهو الأهم، المفصلة.

زعمت شائعة حديثة أن سعر المفصلة سيكون أقل بكثير مما كان متوقعًا في البداية . وبالمعدل الذي تسير به الاستعدادات للإنتاج، لن تتمكن آبل من بيع ما بين 10 و15 مليون وحدة كما تطمح العام المقبل.

مواصفات هاتف iPhone Fold

يُقال إن هاتف iPhone Fold سيحتوي على شاشة قابلة للطي بقياس 7.58 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.38 بوصةوستستخدم تقنية LTPO للمساعدة في كفاءة الطاقة.

​وعلى الرغم من اتضاح صورة المواصفات، فإن التحدي الأكبر يعد في اللحاق بالمنافسين وقد يرى البعض أن إطلاقه متأخرًا قد يكون تنافسيًا، خاصة إذا تمكنت شركة آبل من تحقيق سلاسة مثالية للبرمجيات وإدارة فائقة للبطارية وبالنظر إلى خارطة الطريق المستقبلية، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تفكر في تقسيم مواسم إطلاق أجهزة آيفون في عام 2026، وقد يشهد شهر سبتمبر 2026 إطلاق لبعض الطرازات مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إصدارات Air وFold كمتغيرات.