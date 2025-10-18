قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأخير محتمل لـ iPhone Fold وتغيير استراتيجي في إطلاق iPhone 18 يثير الجدل

iPhone 18
iPhone 18
احمد الشريف

تشير تقارير جديدة واردة من مصادر كورية مطلعة إلى أن دخول شركة آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي قد يواجه تأخيراً كبيراً، مما يدفع موعد إطلاق هاتف iPhone Fold إلى عام 2027. 

كما كشف التقرير عن استراتيجية إطلاق "غير تقليدية" قد تعتمدها الشركة لسلسلة iPhone 18، وهو ما يمثل خرقًا لنمط آبل السنوي المعتاد في تحديث هواتفها.

السعي نحو الكمال يؤجل الهاتف القابل للطي

يعتبر العامل الرئيسي وراء التأخير المحتمل هو التزام آبل بتحقيق "الكمال" في تصميمها القابل للطي.

 وتفيد التقارير أن الشركة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تصميم المفصل لجعله متيناً للغاية، وفي الوقت نفسه، تسعى جاهدة لجعل "تجعد الشاشة" (Screen Crease) غير مرئي تقريباً، وهو عيب شائع في الهواتف القابلة للطي الحالية. 

وعلى الرغم من أن سامسونج أطلقت أول هواتفها القابلة للطي في عام 2019، فإن آبل تفضل التريث لضمان تقديم منتج لا تشوبه شائبة يفوق منافسيه عند إطلاقه. 

وتُشير التوقعات الحالية إلى أن إطلاق أول جهاز iPhone Fold قد يتأجل حتى عام 2027، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تراهن على عام 2026.

استراتيجية غير مألوفة لسلسلة iPhone 18

في خطوة قد تكسر تقليد آبل السنوي، يتوقع التقرير أن تعتمد الشركة استراتيجية إطلاق "غير عادية" لسلسلة iPhone 18 في عام 2026. 

بدلاً من إطلاق جميع طرازات السلسلة دفعة واحدة، قد تختار آبل إطلاق الطرازات الأساسية (Standard) و (Pro) في موعد مبكر، مع تأخير إطلاق الطراز الأعلى (Pro Max) أو أي طراز جديد قد يُقدم مع إمكانيات خاصة.

 ويهدف هذا التغيير الاستراتيجي إلى إدارة سلاسل الإمداد بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل التطورات الكبيرة المتوقعة في شاشات العرض والشرائح الإلكترونية لهذه الطرازات.

تداعيات التأخير والمنافسة القادمة

يمنح تأجيل إطلاق iPhone Fold منافسين مثل سامسونج، التي تستعد لإطلاق Galaxy Z Fold 7، وشركات أخرى المزيد من الوقت لتعزيز هيمنتها على سوق الأجهزة القابلة للطي. 

ومع ذلك، تشير آبل ضمناً إلى أن التركيز على الجودة سيضمن تفوق هاتفها عند وصوله، حتى لو تأخر عن الموعد. 

وفي الوقت نفسه، فإن أي تأخير أو تغيير في استراتيجية إطلاق سلسلة iPhone الرئيسية، مثل iPhone 18، يمكن أن يثير جدلاً واسعًا بين المستهلكين ويؤثر على دورات الترقية السنوية التي اعتادوا عليها.

 تبقى هذه التقارير مجرد توقعات، لكنها تُسلط الضوء على التعقيدات الكبيرة التي تواجهها آبل في إطلاق فئات جديدة من الأجهزة.

iPhone Fold آبل iPhone 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

ترشيحاتنا

متابعة المواقف في المنوفية

إيقاف سيارة لمخالفة تعريفة الركوب والحمولة الزائدة بموقف تلا شبين الكوم

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة حامية بالدقهلية

محافظ الدقهلبة

الدقهلية .. افتتاح مخبز المحافظة لإنتاج الخبز المدعم والفينو

بالصور

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد