تأخير محتمل لـ iPhone Fold وتغيير استراتيجي في إطلاق iPhone 18 يثير الجدل

تشير تقارير جديدة واردة من مصادر كورية مطلعة إلى أن دخول شركة آبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي قد يواجه تأخيراً كبيراً، مما يدفع موعد إطلاق هاتف iPhone Fold إلى عام 2027.

كما كشف التقرير عن استراتيجية إطلاق "غير تقليدية" قد تعتمدها الشركة لسلسلة iPhone 18، وهو ما يمثل خرقًا لنمط آبل السنوي المعتاد في تحديث هواتفها.

السعي نحو الكمال يؤجل الهاتف القابل للطي

يعتبر العامل الرئيسي وراء التأخير المحتمل هو التزام آبل بتحقيق "الكمال" في تصميمها القابل للطي.

وتفيد التقارير أن الشركة لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تصميم المفصل لجعله متيناً للغاية، وفي الوقت نفسه، تسعى جاهدة لجعل "تجعد الشاشة" (Screen Crease) غير مرئي تقريباً، وهو عيب شائع في الهواتف القابلة للطي الحالية.

وعلى الرغم من أن سامسونج أطلقت أول هواتفها القابلة للطي في عام 2019، فإن آبل تفضل التريث لضمان تقديم منتج لا تشوبه شائبة يفوق منافسيه عند إطلاقه.

وتُشير التوقعات الحالية إلى أن إطلاق أول جهاز iPhone Fold قد يتأجل حتى عام 2027، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تراهن على عام 2026.

استراتيجية غير مألوفة لسلسلة iPhone 18

في خطوة قد تكسر تقليد آبل السنوي، يتوقع التقرير أن تعتمد الشركة استراتيجية إطلاق "غير عادية" لسلسلة iPhone 18 في عام 2026.

بدلاً من إطلاق جميع طرازات السلسلة دفعة واحدة، قد تختار آبل إطلاق الطرازات الأساسية (Standard) و (Pro) في موعد مبكر، مع تأخير إطلاق الطراز الأعلى (Pro Max) أو أي طراز جديد قد يُقدم مع إمكانيات خاصة.

ويهدف هذا التغيير الاستراتيجي إلى إدارة سلاسل الإمداد بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل التطورات الكبيرة المتوقعة في شاشات العرض والشرائح الإلكترونية لهذه الطرازات.

تداعيات التأخير والمنافسة القادمة

يمنح تأجيل إطلاق iPhone Fold منافسين مثل سامسونج، التي تستعد لإطلاق Galaxy Z Fold 7، وشركات أخرى المزيد من الوقت لتعزيز هيمنتها على سوق الأجهزة القابلة للطي.

ومع ذلك، تشير آبل ضمناً إلى أن التركيز على الجودة سيضمن تفوق هاتفها عند وصوله، حتى لو تأخر عن الموعد.

وفي الوقت نفسه، فإن أي تأخير أو تغيير في استراتيجية إطلاق سلسلة iPhone الرئيسية، مثل iPhone 18، يمكن أن يثير جدلاً واسعًا بين المستهلكين ويؤثر على دورات الترقية السنوية التي اعتادوا عليها.

تبقى هذه التقارير مجرد توقعات، لكنها تُسلط الضوء على التعقيدات الكبيرة التي تواجهها آبل في إطلاق فئات جديدة من الأجهزة.