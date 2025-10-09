قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
تكنولوجيا وسيارات

متى ستحصل أجهزة ماك من آبل على معالجات M5؟ الجدول الزمني للإطلاق 2025-2026

أجهزة ماك
أجهزة ماك
لمياء الياسين

يعد هناك من المتوقع ظهور موجة جديدة من تحديثات أجهزة Mac وظهور شريحة M5 وذلك في بعض المنتجات الجديدة وقبل نهاية العام إلا أن معظم تحديثات أجهزة Mac ستُجرى في عام 2026.

تسريب غير مقصود

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون جهاز ماك بوك برو أول جهاز ماك يحصل على شريحة M5، وقد ظهر بالفعل الجهاز في تسريب غير مقصود من لجنة الاتصالات الفيدرالية إضافة إلى أن إمدادات جهاز ماك بوك برو مقاس 14 بوصة المزودة بشريحة M4 في تناقص مستمر .

ماك بوك برو m3 الجديد

نظرًا لوجود طراز Mac واحد فقط في تسريب FCC، فمن المحتمل أن تقوم Apple بتحديث جهاز MacBook Pro‌ مقاس 14 بوصة ‌M4 بشريحة M5 هذا العام، وتقديم طرازي M5 Pro وM5 Max ‌MacBook Pro‌ في أوائل عام 2026.

من المحتمل أيضًا أن يتم إطلاق طرازات M5 وM5 Pro وM5 Max الجديدة من MacBook Pro‌ في نفس الوقت، إما في عام 2025 في أواخر أكتوبر، أو في أوائل عام 2026.

ماك بوك اير
 

يعد من المتوقع أيضا إطلاق طرازي MacBook Air الجديدين بقياس 13 و15 بوصة المزودين بشرائح M5 في أوائل عام 2026، أي في مارس أو أبريل تقريبًا. أما طرازا MacBook Air بمعالج M4، فقد طُرحا في مارس 2025.
ومن جانبها قد أضافت شركة آبل شريحة M4 إلى جهاز iMac في أكتوبر 2024، لذا قد يتم تحديثها مع طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة أو طرازات M5 MacBook Air. 

شائعات حول الموعد المحدد

على الجانب الآخر لم تُنشر الشركة أي شائعات حول الموعد المحدد، ولكن من المتوقع أن يتم تحديثها بين أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026.
وعلى الجانب الآخر قد تأخرت التكوينات المخصصة لجهاز ‌iMac‌ ولن يتم شحنها للعملاء حتى وقت لاحق في شهر أكتوبر، تمامًا مثل جهاز ‌MacBook Pro‌ مقاس 14 بوصة، والذي قد يكون علامة على تحديث وشيك.

جهاز ماك ميني

يعد من المحتمل أن يحصل جهاز Mac mini على تحديث في أوائل عام 2026 
لم تعمل Apple دائمًا على تحديث جهاز Mac mini بشرائح جديدة، ولم تحصل في النهاية على M3 وM3 Pro..
يعد من غير المرجح أن يحصل برنامج Mac Studio على تحديث جديد حتى تصبح شرائح M5 Max وM5 Ultra جاهزة، ولا توجد أي معلومات عن موعد ذلك. قد ننتظر حتى أواخر عام ٢٠٢٦.
في حين أن معظم تحديثات M5 Mac ستحدث في عام 2026، فمن المقرر إطلاق أجهزة M5 أخرى في عام 2025. ومن المتوقع أن يحتوي جهاز iPad Pro الجديد وإصدار محدث من Vision Pro على شريحة M5، وتشير الشائعات إلى أنهما سيأتيان قريبًا.

من المحتمل أن تعقد شركة أبل حدثًا للكشف عن شريحة السيليكون M5 Apple والمنتجات الجديدة، أو قد تعلن عنها من خلال بيانات صحفية.
وتشمل المنتجات الأخرى التي نتوقع صدورها قبل نهاية العام جهاز HomePod mini الجديد ، وجهاز AirTag 2، وجهاز Apple TV المحدث .

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

فيتامينتات للنساء فقط

لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الذهب يواصل ارتفاعه

جنون المعدن الأصفر.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 5410 جنيها للجرام

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

