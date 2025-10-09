متى ستحصل أجهزة ماك من آبل على معالجات M5؟ الجدول الزمني للإطلاق 2025-2026

يعد هناك من المتوقع ظهور موجة جديدة من تحديثات أجهزة Mac وظهور شريحة M5 وذلك في بعض المنتجات الجديدة وقبل نهاية العام إلا أن معظم تحديثات أجهزة Mac ستُجرى في عام 2026.

تسريب غير مقصود

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون جهاز ماك بوك برو أول جهاز ماك يحصل على شريحة M5، وقد ظهر بالفعل الجهاز في تسريب غير مقصود من لجنة الاتصالات الفيدرالية إضافة إلى أن إمدادات جهاز ماك بوك برو مقاس 14 بوصة المزودة بشريحة M4 في تناقص مستمر .

ماك بوك برو m3 الجديد

نظرًا لوجود طراز Mac واحد فقط في تسريب FCC، فمن المحتمل أن تقوم Apple بتحديث جهاز MacBook Pro‌ مقاس 14 بوصة ‌M4 بشريحة M5 هذا العام، وتقديم طرازي M5 Pro وM5 Max ‌MacBook Pro‌ في أوائل عام 2026.

من المحتمل أيضًا أن يتم إطلاق طرازات M5 وM5 Pro وM5 Max الجديدة من MacBook Pro‌ في نفس الوقت، إما في عام 2025 في أواخر أكتوبر، أو في أوائل عام 2026.

ماك بوك اير



يعد من المتوقع أيضا إطلاق طرازي MacBook Air الجديدين بقياس 13 و15 بوصة المزودين بشرائح M5 في أوائل عام 2026، أي في مارس أو أبريل تقريبًا. أما طرازا MacBook Air بمعالج M4، فقد طُرحا في مارس 2025.

ومن جانبها قد أضافت شركة آبل شريحة M4 إلى جهاز iMac في أكتوبر 2024، لذا قد يتم تحديثها مع طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة أو طرازات M5 MacBook Air.

شائعات حول الموعد المحدد

على الجانب الآخر لم تُنشر الشركة أي شائعات حول الموعد المحدد، ولكن من المتوقع أن يتم تحديثها بين أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026.

وعلى الجانب الآخر قد تأخرت التكوينات المخصصة لجهاز ‌iMac‌ ولن يتم شحنها للعملاء حتى وقت لاحق في شهر أكتوبر، تمامًا مثل جهاز ‌MacBook Pro‌ مقاس 14 بوصة، والذي قد يكون علامة على تحديث وشيك.

جهاز ماك ميني

يعد من المحتمل أن يحصل جهاز Mac mini على تحديث في أوائل عام 2026

لم تعمل Apple دائمًا على تحديث جهاز Mac mini بشرائح جديدة، ولم تحصل في النهاية على M3 وM3 Pro..

يعد من غير المرجح أن يحصل برنامج Mac Studio على تحديث جديد حتى تصبح شرائح M5 Max وM5 Ultra جاهزة، ولا توجد أي معلومات عن موعد ذلك. قد ننتظر حتى أواخر عام ٢٠٢٦.

في حين أن معظم تحديثات M5 Mac ستحدث في عام 2026، فمن المقرر إطلاق أجهزة M5 أخرى في عام 2025. ومن المتوقع أن يحتوي جهاز iPad Pro الجديد وإصدار محدث من Vision Pro على شريحة M5، وتشير الشائعات إلى أنهما سيأتيان قريبًا.

من المحتمل أن تعقد شركة أبل حدثًا للكشف عن شريحة السيليكون M5 Apple والمنتجات الجديدة، أو قد تعلن عنها من خلال بيانات صحفية.

وتشمل المنتجات الأخرى التي نتوقع صدورها قبل نهاية العام جهاز HomePod mini الجديد ، وجهاز AirTag 2، وجهاز Apple TV المحدث .