الصحة تعلن فتح المستشفيات التعليمية للتقديم على الدبلومة المهنية للقسطرة
منها مترو الإنفاق.. وزير الصناعة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة المشروعات
"الوزراء": مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الملح بفضل موقعها الجغرافي
الرئاسة الفلسطينية: استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025
وصول أول قطار من قطارات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو في مايو 2026
أنس الشريف ومحمد قريقع| إسرائيل تواصل استهداف الصحفيين في غزة.. وهذه لحظاتهما الأخيرة
فيديوهات خادشة وملابس غير لائقة.. البلوجر جومانا نستون تواجه هذه العقوبة
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11- 8-2025 في مصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. والشبكة تبدأ من 10 آلاف جنيه
بمواصفات احترافية.. إليك أفضل لابتوب في الأسواق 2025

سلسلة أجهزة ماك بوك برو
لمياء الياسين

ربما تستعد شركة آبل لإعادة تصميم سلسلة أجهزة ماك بوك برو، وتشير الشائعات إلى أن الطراز القادم سيحصل على تحديث ملحوظ قد يتميز الجيل القادم من ماك بوك برو بشاشة OLED مذهلة تُزيل النتوء لإصدار أصغر.

جهاز Apple MacBook Pro 

أطلقت شركة آبل العملاقة، ومقرها كوبرتينو، مبيعات جهاز ماك بوك إير 2025 المزود بشريحة M4 قبل شهرين.

 في غضون ذلك يُقال إن الشركة تعمل على تطوير خليفته بمعالج Apple M5 الأحدث والأسرع. 

ومن المرجح أن يحصل جهاز ماك بوك برو الأعلى سعرًا على إصدارات أقوى من هذه الشريحة، والتي قد تكون Apple M5 Pro وM5 Max. 

لكن إلى جانب المعالج الأحدث، قد تجعل الشركة جهاز ماك بوك برو أخف وزنًا وأنحف من سابقه.

مواصفات جهاز Apple M4 MacBook Pro

على الجانب الآخر تتميز أجهزة MacBook Pro من الجيل الحالي بتقنية Mini LED، التي توفر مستويات سطوع رائعة وألوانًا سوداء أعمق مقارنةً بشاشات LCD التقليدية إلا أن الشائعات الأخيرة أشارت إلى أن MacBook Pro سيحتوي على شاشة OLED جديدة. 

على الجانب الآخر من المتوقع وجود ألوانًا سوداء أكثر وضوحًا، وزوايا مشاهدة أوسع، وتباينًا فائقًا. وقد يُسهم هذا أيضًا في زيادة كفاءة شاشات MacBook Pro في استهلاك الطاقة.

يضيف تقرير Omdia أيضًا أن نتوء الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro سيحصل على تحديث، حيث سيستبدل النتوء الكبير بفتحة جديدة لكاميرا الويب. 

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

موعد اجازة المولد النبوي

3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

وزارة العمل

1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

إطعام الطعام

هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب

الشيخ عويضة عثمان

يحمل الخراب.. أمين الإفتاء: إطعام الأبناء من الحرام يعدّ عقوقًا لله

الكلمة

أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام

تحذير من خطورة وضع البيض بهذا المكان بالثلاجة

البيض
التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها

التهاب بصيلات الشعر.. مشكلة جلدية شائعة لا يجب تجاهلها
عمرها 32 عامًا.. أسرع سيارة سيدان من أودي تطيح بالسيارات الحديثة

أودي
بالبوركيني .. آيتن عامر بإطلالة صيفية | شاهد

ايتن عامر بالبوركيني
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

