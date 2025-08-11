بمواصفات احترافية.. إليك أفضل لابتوب في الأسواق 2025

ربما تستعد شركة آبل لإعادة تصميم سلسلة أجهزة ماك بوك برو، وتشير الشائعات إلى أن الطراز القادم سيحصل على تحديث ملحوظ قد يتميز الجيل القادم من ماك بوك برو بشاشة OLED مذهلة تُزيل النتوء لإصدار أصغر.

جهاز Apple MacBook Pro

أطلقت شركة آبل العملاقة، ومقرها كوبرتينو، مبيعات جهاز ماك بوك إير 2025 المزود بشريحة M4 قبل شهرين.

في غضون ذلك يُقال إن الشركة تعمل على تطوير خليفته بمعالج Apple M5 الأحدث والأسرع.

ومن المرجح أن يحصل جهاز ماك بوك برو الأعلى سعرًا على إصدارات أقوى من هذه الشريحة، والتي قد تكون Apple M5 Pro وM5 Max.

لكن إلى جانب المعالج الأحدث، قد تجعل الشركة جهاز ماك بوك برو أخف وزنًا وأنحف من سابقه.

مواصفات جهاز Apple M4 MacBook Pro



على الجانب الآخر تتميز أجهزة MacBook Pro من الجيل الحالي بتقنية Mini LED، التي توفر مستويات سطوع رائعة وألوانًا سوداء أعمق مقارنةً بشاشات LCD التقليدية إلا أن الشائعات الأخيرة أشارت إلى أن MacBook Pro سيحتوي على شاشة OLED جديدة.

على الجانب الآخر من المتوقع وجود ألوانًا سوداء أكثر وضوحًا، وزوايا مشاهدة أوسع، وتباينًا فائقًا. وقد يُسهم هذا أيضًا في زيادة كفاءة شاشات MacBook Pro في استهلاك الطاقة.

يضيف تقرير Omdia أيضًا أن نتوء الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro سيحصل على تحديث، حيث سيستبدل النتوء الكبير بفتحة جديدة لكاميرا الويب.