آبل تخطط لإصدار آيفون برو خاص في ذكرى تأسيسها الـ20

بحسب العديد من التقارير، تعمل آبل على مشروع مميز للغاية لعام 2027، يتمثل في إطلاق إصدار جديد من آيفون برو احتفالاً بالذكرى العشرين لمنتجها الأيقوني، مع هدف واضح هو تقديم الهاتف الذكي الأمثل.

شاشة مثالية بلا أي فتحات أو حواف

وفقاً للتسريبات، سيحمل الهاتف شاشة خالية تماماً من الفتحات أو الثقوب، مع تصميم Edge-to-Edge يمتد من الحافة إلى الحافة، وبدون أي حواف مرئية تقريباً.

تأتي هذه الخطوة لتصحيح المسار بعد الانتقادات التي لاحقت آبل لسنوات بسبب "النوتش" الذي اشتهر مع آيفون X.

سباق الشركات الصينية لمنافسة آبل

كما جرت العادة، بدأت شركات الهواتف الصينية بالفعل محاولة التفوق على آبل عبر تطوير هواتف مماثلة قبل وصول نسختها.

وتشير التقارير المترجمة إلى أن الكاميرات الأمامية وأجهزة استشعار التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد المدمجة أسفل الشاشة دخلت مرحلة الاختبار في الصين، مع خطط لطرح هذه التقنية في الهواتف التجارية ابتداءً من العام المقبل، إذا أثبتت نجاحها.

هاتف RedMagic 10 Pro الذي أطلق مؤخراً قدم بالفعل شاشة بلا انقطاع، لكن آبل تهدف لتجاوز ذلك بصنع شاشة تكاد تكون بلا حواف مرئية نهائياً.

موقف سامسونج من التقنية الجديدة

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سامسونغ، المنافس الأكبر لآبل في سوق الهواتف الأمريكية، تخطط لاعتماد الكاميرات أسفل الشاشة.

تخلت الشركة مؤخراً عن هذه التقنية في Galaxy Z Fold 7 لصالح تصميم الثقب التقليدي، لكن إطلاق آيفون الذكرى العشرين قد يدفعها لإعادة النظر.

تغييرات كبيرة قادمة لآيفون

بعد سنوات من التحديثات الطفيفة على العتاد، تخطط آبل لإدخال تغييرات واسعة على أجهزتها، منها، إعادة تصميم آيفون 17 برو وبرو ماكس، إطلاق طراز آيفون 17 Air، آيفون 18 سيحصل على تصميم الثقب، آيفون قابل للطي متوقع في العام المقبل، جدول إصدار جديد لهواتف آيفون

كل ذلك يشير إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستكون مثيرة للغاية لمستخدمي آيفون.