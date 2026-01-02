قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أنجلينا جولي في العريش | زيارة إنسانية ورسائل سياسية تتجاوز التضامن.. خبير يوضح

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أحمد العيسوي

يرى الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن زيارة النجمة العالمية والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي إلى مستشفى العريش تحمل رسائل سياسية وإنسانية متعددة الأبعاد، تتجاوز إطار التضامن الرمزي إلى تأثيرات ملموسة على الرأي العام الدولي ومسار التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

رسائل إنسانية مباشرة

يوضح اللواء نبيل السيد أن الزيارة تؤكد أولًا مركزية البعد الإنساني في التعامل مع الصراعات، وتسليط الضوء على معاناة المدنيين والمصابين بعيدًا عن الحسابات السياسية. فوجود شخصية عالمية ذات تأثير إعلامي واسع في موقع الحدث يعيد توجيه الأنظار إلى حجم الكلفة البشرية للنزاع، ويمنح الضحايا صوتًا يصل إلى دوائر صنع القرار والرأي العام العالمي.

تثمين للدور المصري

ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أن الزيارة تحمل رسالة تقدير واضحة للدور المصري، لا سيما جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين من غزة عبر معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية لهم في مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش. ويؤكد أن إشادة جولي بالكادر الطبي المصري تعكس اعترافًا دوليًا بقدرة المؤسسات الصحية المصرية على العمل تحت ضغط استثنائي وبمهنية عالية.

ضغط دولي ناعم

من منظور استراتيجي، يرى اللواء نبيل السيد أن زيارة جولي تمثل أداة ضغط ناعم على المجتمع الدولي، إذ تدفع الحكومات والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لتوفير دعم طبي وإنساني أكبر. فالتغطية الإعلامية المصاحبة لمثل هذه الزيارات تُحرج الأطراف المتقاعسة، وتخلق مناخًا عامًا يطالب بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين.

أثر طويل المدى

ويختتم اللواء نبيل السيد رأيه بالتأكيد على أن التأثير الحقيقي للزيارة لا يقتصر على لحظتها الزمنية، بل يمتد على المدى المتوسط والطويل، عبر ترسيخ السردية الإنسانية للأزمة، وتعزيز مكانة مصر كفاعل إقليمي مسؤول في إدارة التداعيات الإنسانية للنزاعات، فضلًا عن إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي من بوابة إنسانية يصعب تجاهلها.

العريش غزة شمال سيناء مصر أنجلينا جولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

رحمة أحمد فرج

أخرجت سيدة من الاكتئاب.. رحمة أحمد تكشف عن موقف إنساني لشخصية مربوحة

نسرين طافش

نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

بالصور

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد