أنجلينا جولي في العريش | زيارة إنسانية ورسائل سياسية تتجاوز التضامن.. خبير يوضح

يرى الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن زيارة النجمة العالمية والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي إلى مستشفى العريش تحمل رسائل سياسية وإنسانية متعددة الأبعاد، تتجاوز إطار التضامن الرمزي إلى تأثيرات ملموسة على الرأي العام الدولي ومسار التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

رسائل إنسانية مباشرة

يوضح اللواء نبيل السيد أن الزيارة تؤكد أولًا مركزية البعد الإنساني في التعامل مع الصراعات، وتسليط الضوء على معاناة المدنيين والمصابين بعيدًا عن الحسابات السياسية. فوجود شخصية عالمية ذات تأثير إعلامي واسع في موقع الحدث يعيد توجيه الأنظار إلى حجم الكلفة البشرية للنزاع، ويمنح الضحايا صوتًا يصل إلى دوائر صنع القرار والرأي العام العالمي.

تثمين للدور المصري

ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أن الزيارة تحمل رسالة تقدير واضحة للدور المصري، لا سيما جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين من غزة عبر معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية لهم في مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش. ويؤكد أن إشادة جولي بالكادر الطبي المصري تعكس اعترافًا دوليًا بقدرة المؤسسات الصحية المصرية على العمل تحت ضغط استثنائي وبمهنية عالية.

ضغط دولي ناعم

من منظور استراتيجي، يرى اللواء نبيل السيد أن زيارة جولي تمثل أداة ضغط ناعم على المجتمع الدولي، إذ تدفع الحكومات والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لتوفير دعم طبي وإنساني أكبر. فالتغطية الإعلامية المصاحبة لمثل هذه الزيارات تُحرج الأطراف المتقاعسة، وتخلق مناخًا عامًا يطالب بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين.

أثر طويل المدى

ويختتم اللواء نبيل السيد رأيه بالتأكيد على أن التأثير الحقيقي للزيارة لا يقتصر على لحظتها الزمنية، بل يمتد على المدى المتوسط والطويل، عبر ترسيخ السردية الإنسانية للأزمة، وتعزيز مكانة مصر كفاعل إقليمي مسؤول في إدارة التداعيات الإنسانية للنزاعات، فضلًا عن إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي من بوابة إنسانية يصعب تجاهلها.