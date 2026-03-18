أفغانستان تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت جمهورية أفغانستان رسمياً أن يوم الخميس 19 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لتكون بذلك أول دولة تحتفل بالعيد هذا العام وفق استطلاع هلال شهر شوال.

وأكدت وزارة الأوقاف الأفغانية في بيان رسمي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية الهلال توصلت إلى عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأربعاء، ما يجعل يوم الخميس هو المكمل لشهر رمضان ويوم العيد المبارك.

وجاء إعلان أفغانستان بالتزامن مع تحريات فلكية واسعة في العالم الإسلامي، حيث يختلف توقيت بداية عيد الفطر من دولة إلى أخرى بحسب ثبوت الهلال في كل بلد.

وأشار البيان إلى أن السلطات الدينية والفلكية في البلاد اعتمدت على معاينة الهلال بواسطة المراصد الرسمية ومراقبين محليين، لضمان تحديد بداية شهر شوال بدقة وفق المعايير الشرعية المتبعة في أفغانستان.

ويعد هذا الإعلان بمثابة إشعار رسمي للمواطنين والمقيمين في مختلف الولايات والمدن الأفغانية، للاستعداد لطقوس العيد والاحتفالات العائلية، التي تشمل أداء صلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة، وتبادل التهاني، وتقديم الصدقات والزكوات. وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية في أماكن التجمعات، في حال استمرار أي تداعيات صحية محتملة نتيجة الأوضاع المحلية.

ويأتي هذا التوقيت متقدمًا على بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، التي ستقوم بتحري الهلال مساء الخميس 19 مارس بعد غروب الشمس، ومنها دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، حيث يُتوقع أن تعلن بعضها يوم الجمعة 20 مارس أول أيام العيد بحسب نتائج الرصد الفلكي الشرعي.

وأكد بيان وزارة الأوقاف الأفغانية على أهمية التنسيق بين الجهات الدينية والمجالس الفلكية لضمان دقة الرصد، مع التأكيد على دور الإعلام الرسمي في نقل النتائج للمواطنين بشكل شفاف ودقيق.

كما شدد البيان على تعزيز روح الوحدة والتضامن بين المواطنين خلال الاحتفالات، والتأكيد على القيم الدينية والاجتماعية التي يجسدها عيد الفطر.

وتُعد أفغانستان هذا العام أول دولة تبدأ الاحتفال بعيد الفطر، ما يجعل إعلانها المرجع الأول لمواقيت العيد بالنسبة للكثير من المسلمين في المنطقة، قبل أن تبدأ بقية الدول تحري الهلال وتحديد يوم العيد وفق تقاليدها الفلكية والدينية، ما يعكس التنوع في طرق الاحتساب والتقويم الإسلامي بين البلدان.