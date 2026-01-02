كلاسيكو منتظر ومواجهات نارية.. تفاصيل كأس السوبر الإسباني 2026

تترقب مدينة جدة السعودية استضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم نسخة 2026، التي تنطلق خلال أيام قليلة من الشهر يناير ، في إطار استمرار الشراكة الرياضية بين الاتحاد الإسباني والمملكة.

وتقام بطولة السوبر الإسباني هذا العام بمشاركة أربعة أندية هي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، وفق النظام المعتمد خلال السنوات الأخيرة، الذي يجمع بين بطل ووصيف الدوري الإسباني، وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

وشهدت نسخة 2026 خصوصية استثنائية، بعدما تزامن تتويج نفس الفريقين بلقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، ما دفع الاتحاد الإسباني لإجراء تعديل على قائمة المشاركين فتقرر إشراك صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وهما أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، لاستكمال عقد الفرق المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تجمع مباراة نصف النهائي الأولى بين برشلونة وأتلتيك بلباو، بينما يشهد نصف النهائي الثاني مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2026



وأُعلن رسميًا حصول تطبيق «ثمانية» على حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، ليكون الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.