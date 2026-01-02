قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
رياضة

كلاسيكو منتظر ومواجهات نارية.. تفاصيل كأس السوبر الإسباني 2026

حمزة شعيب

 تترقب مدينة جدة  السعودية استضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم نسخة 2026، التي تنطلق خلال أيام قليلة من الشهر يناير ، في إطار استمرار الشراكة الرياضية بين الاتحاد الإسباني والمملكة.

وتقام بطولة السوبر الإسباني هذا العام بمشاركة أربعة أندية هي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، وفق النظام المعتمد خلال السنوات الأخيرة، الذي يجمع بين بطل ووصيف الدوري الإسباني، وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

  وشهدت نسخة 2026 خصوصية استثنائية، بعدما تزامن تتويج نفس الفريقين بلقبي الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي، ما دفع الاتحاد الإسباني لإجراء تعديل على قائمة المشاركين فتقرر إشراك صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وهما أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، لاستكمال عقد الفرق المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن تجمع مباراة نصف النهائي الأولى بين برشلونة وأتلتيك بلباو، بينما يشهد نصف النهائي الثاني مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2026


وأُعلن رسميًا حصول تطبيق «ثمانية» على حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، ليكون الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

DeepSeek

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

بالصور

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

