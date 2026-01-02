نكسر النحس .. تعليق قوي من أرتيتا بشأن المنافسة على لقب البريميرليج

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، إن حماس فريقه في المنافسة على اللقب قد يكسر هذا النحس الذي يلازمه تاريخيا.

ويبتعد آرسنال بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي في منتصف الموسم، مفعما بالثقة بعد أن أنهى عام 2025 بفوز ساحق على أستون فيلا صاحب المركز الثالث بنتيجة 4-1 ليوقف سلسلة انتصارات منافسه.

وفي السابق، كان أرسنال يقف مكتوف اليدين مع تبخر تقدمه في الترتيب في النصف الثاني من الموسم. لكن احتمالاتهم تحسنت بشكل ملحوظ إذ تقول شركة أوبتا للإحصاءات إن الفريق مرشح بقوة بنسبة 78.98 في المئة للفوز باللقب.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة بورنموث الذي يحتل المركز الخامس عشر غدا السبت "دعونا نكسر هذا (النحس).. يمكنك أن ترى الرغبة والحماس. الكل يرغب في ذلك".

أكمل: "لا تزال هناك خمسة أشهر متبقية، استمتع بها يوما بعد يوم، واستمتع بالفترة التي نمر بها.

وواصل: "نحن سعداء حقا بالمركز الذي نحن فيه. يمكن أن تكون دائما أفضل، هناك أشياء يجب تحسينها. الشيء الوحيد الذي ننظر إليه هو مباراة بورنموث، المباراة القادمة. ما زلنا في أوائل يناير، خمسة أشهر أخرى متبقية. علينا أن نبذل المزيد من الجهد".

وحصل آرسنال أيضا على دفعة معنوية كبيرة على صعيد الإصابات بعودة كاي هافرتس إلى التشكيلة، إذ أصبح المدرب أرتيتا الآن يواجه صداعا لاختيار المهاجمين حيث يتنافس اللاعب الألماني مع فيكتور يوكريش وجابرييل جيسوس على مكان في التشكيلة الأساسية.

وقال أرتيتا "هذه الأمور تساعد الفريق ... هذا هو ما نريده، أن تكون لدينا خيارات، مع جدول المباريات المزدحم الذي نواجهه.

اختتم: "حتى الآن لم تكن لدينا خيارات، لذلك نتطلع إلى أن يكون الجميع في حالة جيدة وأن نكون قادرين على مداورة التشكيلات وتغييرها أثناء المباراة أيضا، لاختيار أفضل اللاعبين في أفضل حالة في كل مرة".