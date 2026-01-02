قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
رياضة

نكسر النحس .. تعليق قوي من أرتيتا بشأن المنافسة على لقب البريميرليج

أرتيتا
أرتيتا
مجدي سلامة

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، إن حماس فريقه في المنافسة على اللقب قد يكسر هذا النحس الذي يلازمه تاريخيا.

ويبتعد آرسنال بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي في منتصف الموسم، مفعما بالثقة بعد أن أنهى عام 2025 بفوز ساحق على أستون فيلا صاحب المركز الثالث بنتيجة 4-1 ليوقف سلسلة انتصارات منافسه.

وفي السابق، كان أرسنال يقف مكتوف اليدين مع تبخر تقدمه في الترتيب في النصف الثاني من الموسم. لكن احتمالاتهم تحسنت بشكل ملحوظ إذ تقول شركة أوبتا للإحصاءات إن الفريق مرشح بقوة بنسبة 78.98 في المئة للفوز باللقب.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة بورنموث الذي يحتل المركز الخامس عشر غدا السبت "دعونا نكسر هذا (النحس).. يمكنك أن ترى الرغبة والحماس. الكل يرغب في ذلك".

أكمل: "لا تزال هناك خمسة أشهر متبقية، استمتع بها يوما بعد يوم، واستمتع بالفترة التي نمر بها.

وواصل: "نحن سعداء حقا بالمركز الذي نحن فيه. يمكن أن تكون دائما أفضل، هناك أشياء يجب تحسينها. الشيء الوحيد الذي ننظر إليه هو مباراة بورنموث، المباراة القادمة. ما زلنا في أوائل يناير، خمسة أشهر أخرى متبقية. علينا أن نبذل المزيد من الجهد".

وحصل آرسنال أيضا على دفعة معنوية كبيرة على صعيد الإصابات بعودة كاي هافرتس إلى التشكيلة، إذ أصبح المدرب أرتيتا الآن يواجه صداعا لاختيار المهاجمين حيث يتنافس اللاعب الألماني مع فيكتور يوكريش وجابرييل جيسوس على مكان في التشكيلة الأساسية.

وقال أرتيتا "هذه الأمور تساعد الفريق ... هذا هو ما نريده، أن تكون لدينا خيارات، مع جدول المباريات المزدحم الذي نواجهه.

اختتم: "حتى الآن لم تكن لدينا خيارات، لذلك نتطلع إلى أن يكون الجميع في حالة جيدة وأن نكون قادرين على مداورة التشكيلات وتغييرها أثناء المباراة أيضا، لاختيار أفضل اللاعبين في أفضل حالة في كل مرة".

أرتيتا آرسنال الإنجليزي

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

