أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي

في مباراة قوية على ملعب الإمارات، حقق فريق أرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025-2026، مساء الثلاثاء.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني تألق لاعبي أرسنال، حيث سجّلوا رباعية متتالية جاءت عن طريق جابرييل ماجالهايس ومارتن زوبيمندي ولياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس في الدقائق 48 و52 و69 و78 على الترتيب، فيما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 91.

تشكيل أرسنال في المباراة:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، غابرييل ميرينو، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جيوكيريس

بهذا الفوز، عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط عن أستون فيلا الثالث، ليختتم الفريق عام 2025 في صدارة البطولة.