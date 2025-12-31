قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
رياضة

أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي

حمزة شعيب

في مباراة قوية على ملعب الإمارات، حقق فريق أرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2025-2026، مساء الثلاثاء.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني تألق لاعبي أرسنال، حيث سجّلوا رباعية متتالية جاءت عن طريق جابرييل ماجالهايس ومارتن زوبيمندي ولياندرو تروسارد وجابرييل جيسوس في الدقائق 48 و52 و69 و78 على الترتيب، فيما سجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 91.

تشكيل أرسنال في المباراة:

  • حراسة المرمى: دافيد رايا
  • خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، هينكابي
  • خط الوسط: مارتن زوبيمندي، غابرييل ميرينو، مارتن أوديجارد
  • خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جيوكيريس

بهذا الفوز، عزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط عن أستون فيلا الثالث، ليختتم الفريق عام 2025 في صدارة البطولة.

