‏عبدالله سيك رجل مباراة السنغال وبنين

حصد عبد الله سيك لاعب منتخب السنغال جائزة رجل مباراة بنين، بعدما قدم أداءً لافتًا ساهم في فوز منتخب بلاده خلال مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب السنغال فوزًا عريضًا على نظيره بنين بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق عبد الله سيك وحبيبو ديالو وشريف نداي في الدقائق 38 و63 و90+6.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب السنغال دور المجموعات متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب الكونغو الذي حل ثانيًا بنفس الرصيد، بينما جاء منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون نقاط.

ودخل منتخب السنغال المباراة بتشكيل ضم:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماليــك – كاليدو كوليبالي – سيك – دياتا.

خط الوسط: إسماعيلا سار – إدريسا جانا جاي – لامين كامارا.

خط الهجوم: ساديو ماني – ديالو – نداي.