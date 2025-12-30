تعادل مثير يحسم مواجهة تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة تشيلسي أمام بورنموث، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتضن ملعب ستامفورد بريدج المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في لقاء اتسم بالإثارة والندية منذ الدقائق الأولى.

وبادر فريق بورنموث بالتسجيل مبكرًا عن طريق ديفيد بروكس في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح كول بالمر في إدراك التعادل لتشيلسي من ركلة جزاء.

ولم يتأخر أصحاب الأرض في التقدم مجددًا، بعدما أحرز إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 23، إلا أن الرد جاء سريعًا من بورنموث عبر جاستن كلويفرت الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 27.

وشهدت المباراة نشاطًا هجوميًا ملحوظًا من الجانبين، حيث سدد لاعبو تشيلسي 17 كرة، بينها 4 تسديدات على المرمى، بينما أطلق لاعبو بورنموث 16 تسديدة، منها 7 بين القائمين والعارضة.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وجاء التعادل ليمنح فرصة مهمة لفريق ليفربول من أجل توسيع الفارق مع تشيلسي في سباق المراكز المتقدمة، إذ يمتلك «الريدز» 32 نقطة، ويستعد لمواجهة ليدز يونايتد مساء الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.